Gestión indolente. Un paciente lleva retenido 19 días en el hospital Las Mercedes de Chiclayo, por falta de pago.

Se trata de José Santillán Vásquez, de 40 años de edad, quien fue internado en el citado nosocomio del Ministerio de Salud (Minsa) el pasado 20 de febrero.

Tras recibir atención médica y recuperarse fue dado de alta el 29 de febrero, sin embargo desde aquel día no le permiten salir por no haber pagado el servicio recibido.

Incluso, indicó que su familia ha conversado con la asistenta social, Gisela Mondragón, pero ella es indiferente a su situación económica y le exige que paguen.

“Mi familia es pobre. Y me están reteniendo, si yo me quedo puedo contraer alguna enfermedad, por eso pido al director del hospital me ayude a poder salir y regresar a mi hogar”, señaló.

