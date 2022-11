Dejan en alto a Lambayeque. El maestro panadero del distrito de Monsefú, Víctor Pisfil Reluz, propietario de la panadería Pan Pire, ganó el concurso nacional Munaypan 2022 en la categoría al mejor pan francés.

Pero no solo la medalla de oro es para Lambayeque, sino también la medalla de bronce, pues el maestro Víctor Esquén Pisfil, dueño de la panadería El Gallito de Oro, también de Monsefú, de la región Lambayeque, ocupó el tercer lugar, en la misma categoría.

La noticia es motivo de orgullo para los lambayecanos, pues gracias a Pisfil Reluz y Esquén Pisfil, nuestra región es reconocida por ser cuna de grandes talentos para la producción de pan nutritivo y saludable.

Felices ganadores de certamen nacional.

Diario Correo conversó con el campeón nacional, Víctor Pisfil, quien compitió con decenas de panaderos de todo el Perú, logrando imponer su talento para elaborar el mejor pan francés.

“Me siento muy contento por haber obtenido esta medalla de oro, ocupando el primer lugar, y haber posicionado nuestro pan francés como el mejor a nivel nacional. El mejor pan francés está hecho en la región Lambayeque, es un orgullo, un sentimiento muy bonito que se siente, haber colocado nuestro pan, símbolo y bandera del distrito de Monsefú” señaló.

El ganador del certamen señaló que para obtener el mejor pan francés es importante dedicarle tiempo y esmero.

“No solamente se trata de colocar un pan agradable y rico, sino que sea nutritivo y saludable. Hay técnicas que en el transcurso del tiempo se han perdido, pero gracias a Dios muchos panaderos monsefuanos aún conservan el hecho de hacer el pan con una fermentación larga que permite que la harina y el trigo sea más digerible en el cuerpo”, indicó.

Pisfil Reluz agradeció a su padre por haber transmitido a cada uno de sus hijos sus secretos para elaborar el pan, permitiendo que cada uno de ellos tenga su propia panadería.

“Ahora hay que adecuarnos a las nuevas técnicas, a la nueva tecnología, pero no hemos dejado de hacer un pan saludable y eso es lo que hemos buscado posicionar, hacer que nuestro pan, de forma especial el pan francés, tenga el sitial que se merece, que siempre ha tenido. Para eso me he ido hasta Lima, para llevar a cabo este reto y ubicar a nuestro pan como el mejor pan de Perú”, dijo.

El campeón sostuvo que el mejor agradecimiento que podría recibir por parte de las autoridades es que confíen en los panaderos, especialmente de Monsefú, y los apoyen en las próximas campañas navideñas.

“Todo el mundo sabe que los panaderos a nivel nacional estamos pasando por una situación difícil con el incremento de los insumos y que las autoridades poco ayudan con respecto a mellar las consecuencias del alza de los precios, y si a eso agregamos que cada vez que llega una campaña navideña, las autoridades no consumen el panetón de los panaderos locales, se van a los supermercados. Entonces, es un pedido especial, que le echen una mano a los panaderos y puedan sentir una retribución a su esfuerzo, su dedicación”,manifestó.

Finalmente, Pisfil Reluz destacó a sus compañeros del distrito de Monsefú que también obtuvieron medallas en el campeonato Munaypan 2022. Se trata de Pablo Velásquez, medalla de plata y Miguel Míñope Farro, medalla de bronce.

“El día de hoy (ayer) se realizó el concurso en la segunda categoría de pan Tanta Wawa, que es un pan de la sierra peruana y también han clasificado dos panaderos monsefuanos y han obtenido el segundo y tercer lugar” , dijo.