El papa León XIV tendrá condiciones climáticas diferentes durante su recorrido por el interior del país. La especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Angie Flores, pronosticó temperaturas máximas de entre 29 y 30 °C en Chiclayo, mientras que en Cajamarca se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad durante la visita del pontífice.

La especialista explicó que en Cajamarca, específicamente en la zona de Santa Cruz de Succhubamba, se esperan precipitaciones debido a un aviso meteorológico vigente. En tanto, para el domingo 15 de noviembre, cuando el papa llegue a Cusco, se pronostica un cielo nublado y cubierto, con algunas lluvias o chubascos de moderada intensidad en el sector de Sacsayhuamán. Para Pucallpa también se esperan precipitaciones, pero con temperaturas que podrían superar los 33 °C.

Flores afirmó que el sumo pontífice, cuando retorne a Lima, encontrará mejores condiciones meteorológicas, con nubes dispersas, mayor presencia de brillo solar y temperaturas cercanas a los 29 y 30 °C. Asimismo, advirtió que la radiación ultravioleta superará el índice 14, considerado extremadamente alto, por lo que recomendó a los asistentes utilizar sombreros de ala ancha, protector solar y renovarlo cada cierto tiempo para evitar daños por la exposición prolongada al sol.

La especialista también informó que el Senamhi habilitó un apartado especial en su Observatorio Meteorológico con la programación de las actividades del papa León XIV y los pronósticos para cada localidad, divididos en madrugada, mañana, tarde y noche.

Además, se instalaron cuatro estaciones meteorológicas automáticas en Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Lima, que transmiten información en tiempo real sobre temperatura, humedad, precipitaciones, viento y radiación solar.

Por otro lado, Flores alertó sobre la presencia de lluvias importantes en Tumbes y Piura durante el sábado 14 y la madrugada del domingo 15 de noviembre. Advirtió que las precipitaciones podrían generar nuevas activaciones de quebradas, especialmente en Tumbes, incluidos sectores cercanos a la frontera con Ecuador, así como en la costa interior y zonas de la sierra de Piura. Ambas regiones cuentan con avisos meteorológicos vigentes ante la posibilidad de acumulados importantes de lluvia.

La especialista exhortó a la población que acudirá a las actividades religiosas a consultar los pronósticos actualizados del Senamhi para tomar precauciones según las condiciones de cada localidad. “La información permitirá a los peregrinos elegir la vestimenta adecuada”, dijo.