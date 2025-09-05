La Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo solicitó que se imponga la prisión preventiva para Jhony Araon Leyva Chuquilín (37), al estar implicado en el delito de feminicidio en grado de tentativa, por segunda vez.

El pasado 31 de agosto, este sujeto, quien se encontraba recluido en el Penal de Chiclayo (Picsi) por otro delito, atacó con un cuchillo a su pareja y la dejó gravemente herida. La víctima se salvó de morir gracias a que pudo escapar de una celda, para luego ser auxiliada por otros reclusos y agentes penitenciarios.

El requerimiento del fiscal, Héctor López Pupuche, detalla el prontuario de Leyva, sobre quien se puede afirmar que es un peligro para las mujeres.

En marzo de este año, fue enviado a la cárcel, en mérito a un mandato de prisión preventiva por el plazo de 7 meses, después de haber sido denunciado por presunta violencia sexual.

Su tiempo en reclusión por dicho caso estaba por vencer, pero eso poco le importó y, antes de finalizar el mes de agosto, cometió otro ilícito.

Además, durante las indagaciones de los últimos días, la Fiscalía encontró que ya había purgado una condena de diez años de cárcel por intentar asesinar a la madre de sus hijos. Leyva ingresó al Penal de Chiclayo en el 2013 y salió en noviembre del 2023.

En su pedido ante el juez, el fiscal López señala que “estando en este recinto cometió nuevamente un delito, lo cual evidencia el peligrosismo del imputado y como se conduce estando en libertad y privado de ella, siendo su comportamiento negativo, que permite establecer su reiterancia delictiva”.

Asimismo, agregó que le espera una pena no menor de 35 años tras las rejas.

Es preciso señalar que tras atacar con ferocidad a su exconviviente, el investigado se hizo cortes en el cuello y las muñecas, porque consideraba suicidarse.

El reporte médico detalla que la víctima continúa en estado delicado de salud, pues recibió puñaladas y cortes en el tórax.

