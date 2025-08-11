Un grupo de pescadores del distrito de Santa Rosa, en la región Lambayeque, rechaza la disposición del Ministerio de la Producción (Produce) que ordena la instalación del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT) en embarcaciones.

Por ello, la Asociación de Armadores y Pescadores de dicha localidad, hará hoy una conferencia de prensa en el Centro Comunitario Pesquero Artesanal (Cecopar), para informar las acciones que emprenderán al respecto.

Para un sector de estos trabajadores, el SISESAT afectará el trabajo que realizan. El año pasado, el Produce informó que el sistema permitirá aplicar la tecnología satelital en el seguimiento y vigilancia.