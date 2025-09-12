Un pedido de vacancia en contra del alcalde distrital de Jayanca, Hermes Carrillo Mori, fue presentado ante el Concejo Distrital de esa entidad.

Hechos. La ciudadana Marleni Santamaria Obando presentó formalmente el requerimiento ante el concejo municipal, debido a una presunta infracción a la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), pues el burgomaestre habría permitido la contratación de una empresa, en la cual habría sido socio.

Según el documento, con fecha de recepción del 8 de septiembre, la solicitud de vacancia se ampara en el artículo 63 y el numeral 9 del artículo 22 de la Ley N° 27972. Esta normativa prohíbe explícitamente que los alcaldes, regidores, y funcionarios municipales contraten, rematen obras o servicios para la municipalidad, ya sea directamente o a través de terceros.

Asimismo, señala que el alcalde, durante el período 2023, habría mantenido un vínculo con la “Empresa de Transportes y Servicios Divino Niño Jesús S.R.L.”.

El escrito afirma que el burgomaestre es socio de dicha compañía, cuyo gerente general es Gilberto Quiroz Cumpén. Como medio de prueba principal, la denunciante adjuntó facturas electrónicas de la Municipalidad Distrital de Jayanca a favor de Quiroz durante el año 2023. Una de las facturas detalladas en el expediente, con RUC 10176254454 y numeración E001-124, fue emitida el 16 de marzo de 2023 por un monto de S/ 560.00 por un servicio de movilidad brindado a la municipalidad.

Santamaría sostiene que hay causal de vacancia al contravenir la prohibición legal que busca evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia en la gestión pública. El Concejo Municipal de Jayanca deberá evaluar la solicitud y las pruebas para tomar una decisión en los próximos días. Como ha ocurrido con otras autoridades, este proceso será seguido atentamente por la ciudadanía.

Cabe indicar que la empresa de Quiroz Cumpén ha prestado servicios para Jayanca desde el 2016 por un total de 45 mil 878 soles, según el portal del OSCE.

