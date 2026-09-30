La preparación de las Pampas de Pimentel, en Lambayeque, para la visita del papa León XIV registró un incidente de seguridad. El gobernador regional, Jorge Pérez Flores, denunció que un grupo de personas habría intentado intimidar a trabajadores que acondicionan el terreno donde se celebrará una misa multitudinaria.

Según la autoridad regional, los presuntos extorsionadores se acercaron al personal para preguntar quién estaba a cargo de los trabajos y por qué se realizaban las intervenciones. Pérez sostuvo que el objetivo habría sido exigir el pago de cupos, versión que actualmente es materia de investigación policial.

“Ha habido personas de mal vivir que han querido venir a sorprender a los trabajadores, a querer intimidarlos, que quién está haciendo la obra y por qué están haciendo. Entiendo que, de repente, han querido llegar a algunas cosas ilícitas…”, comentó para RPP.

Policía y Ejército refuerzan seguridad en Pampas de Pimentel

Tras la denuncia, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros del Ejército fueron desplazados al sector para brindar seguridad a los trabajadores. También se instalaron campamentos para mantener presencia de las fuerzas del orden mientras continúan las labores de acondicionamiento.

Fuentes policiales citadas por RPP indicaron que se inició una investigación preliminar para identificar a las personas señaladas como presuntos responsables del intento de extorsión.

El despliegue ocurre mientras Lambayeque intensifica sus preparativos para recibir al pontífice. Las autoridades proyectan movilizar alrededor de 4.000 policías, además de unidades especializadas, durante la visita apostólica.

León XIV celebrará misa el 13 de noviembre

La agenda oficial establece que León XIV celebrará una misa a las 10:30 a. m. del viernes 13 de noviembre en la explanada frente a las Pampas de Pimentel. Posteriormente realizará otras actividades en Chiclayo.

El Gobierno Regional de Lambayeque continúa acondicionando el terreno y trabajando en accesos, seguridad, transporte y servicios para recibir a los peregrinos. Las autoridades locales estiman que la convocatoria podría alcanzar hasta un millón de visitantes.