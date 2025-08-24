En la lista de proveedores favoritos de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, figuran personajes sentenciados e investigados por diferentes delitos.

En el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se puede verificar quiénes son los proveedores preferidos en la gestión del alcalde Elber Requejo.

NOMBRES. En la lista aparece Eddie Williams Salazar Barrios, quien en el 2016 fue sentenciado a dos años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución, por el delito de uso de documento privado falso en agravio del Estado.

Este proveedor cobró 15,000 soles por sus servicios de contabilidad en la comuna de JLO.

Asimismo, figura Renán Hernández Rojas, extesorero de la Municipalidad Distrital de Pulán, quien en agosto de 2023, fue sentenciado a 4 años de cárcel efectiva, por el delito de peculado doloso, “debiendo restituir el monto apropiado por la suma de S/34,000”.

Según el MEF, este proveedor facturó S/ 18,000 en la comuna de JLO por sus servicios de asesor jurídico.

Asimismo, figura el funcionario del Gobierno Regional de Lambayeque, Ángel Liza Chafloque, quien fue denunciado por las irregularidades en la obra de agua potable y alcantarillado del sector Villa Hermosa, en el distrito de José Leonardo Ortiz.

Este servidor público facturó en la comuna leonardina el monto de S/ 9,333 por sus servicios de arquitectura e ingeniería.

Dennis Isael Yon Sulem, exservidor de Epsel, investigado por presuntas irregularidades en la obra de Lagunas Boró II, también figura en la lista de proveedores de la comuna de JLO. Según el MEF, cobró la suma de 6726 soles por sus servicios.

MÁS PROVEEDORES. Le sigue en la lista, Mario Catalino Mendoza Exebio, ex jefe de la División de Servicios y Equipo Mecánico de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, quien fue denunciado por viajar a Cajamarca con fines recreacionales, haciendo uso de un vehículo del Estado. Este funcionario facturó S/ 12,000 en el municipio leonardino.

Asimismo, figura Juan Heli Llamo Bustamante, cuya actividad económica es venta de gras y afines para jardines botánicos y reservas naturales. Según el MEF, facturó S/ 24,000 en JLO.

Este proveedor fue favorecido en un proceso de selección de la municipalidad de Chiclayo, en el año 2021, por la suma de S/ 136,000. Para ello, el empresario que quedó en primer lugar fue descalificado de manera irregular, según la denuncia.

También aparece el nombre de Mirella Luisa Cabrera Pereyra, quien en el 2016, fue investigada por la compra direccionada de equipos de alta tecnología en un stand del centro comercial La Pulga de Chiclayo, por parte de la UNPRG.

La municipalidad de JLO le canceló S/ 8,500 por sus servicios de venta de ordenadores, alimentos, y fotocopiado.

