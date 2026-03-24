Aunque todavía no se registran casos de leptospirosis en Lambayeque, crece una preocupación por lo que pueda ocurrir las próximas semanas, ya que la acumulación de la basura en distintos sectores aún persiste.

“En Las Vegas tenemos varios problemas, por un lado la falta de agua, el polvo y el problema de la basura, porque los recolectores demoran en llegar, lo que facilita la aparición de roedores e insectos. Necesitamos que las autoridades actúen”, expresó Helena Llampufé, moradora de este pueblo joven.

Chiclayo tiene 59 puntos de acumulación de basura, de estos 31 son puntos críticos y 28 son puntos potenciales. Además, hay 321 metros cúbicos de residuos en las calles, según un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Mientras que en distritos como Olmos, Pomalca e Íllimo se ha vuelto frecuente la formación de basurales.

“Para nadie es novedad que hay roedores en las calles de Chiclayo y en otros lugares. Los municipios siguen fallando en la limpieza. Sabemos que hay hasta treinta sectores vulnerables”, señaló Anderson Castillo, del pueblo joven José Carlos Mariátegui.

A estas alturas solo la intervención de la OEFA y la Fiscalía podría hacer una diferencia, porque son las entidades que pueden imponer multas y denuncias a los responsables de los gobiernos locales.

Así. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades emitió la alerta para 24 regiones, entre ellas Tumbes, Piura, San Martín, Lambayeque y La Libertad.

La leptospira es transmitida especialmente por un vector que es el roedor, [que] en momentos de inundaciones o en épocas de lluvia, tiende a salir de su hábitat normal. Asimismo, el especialista precisó que el contagio se produce al tener contacto con el agua contaminada, por lo que la población debe practicar el constante lavado de manos.

El Minsa recomendó no bañarse en charcos o acequias y coordinar la limpieza para eliminar basura acumulada y aguas estancadas.