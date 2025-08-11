La reciente captura de dos presuntos miembros de Los Hijos de Dios en Chiclayo podría ser solo la punta del iceberg. Detrás, las autoridades investigan la existencia de una red que ofrece servicios sexuales de mujeres a través de internet y que moviliza a mujeres por distintos hoteles y bares de la ciudad y distritos vecinos.

Fuentes policiales confirman que la organización estaría utilizando páginas web especializadas en anuncios sexuales, así como publicaciones encubiertas en Facebook.

No se descarta, además, que grupos cerrados en Telegram sean parte del esquema, aunque esta última hipótesis se encuentra en etapa inicial de investigación, como Correo ya lo ha informado.

La ruta local de la red está marcada en el mapa: hoteles próximos a la Plaza Cívica y el Parque El Dorado en el distrito de José Leonardo Ortiz; hospedajes en urbanización Los Parques, urbanización Miraflores y las inmediaciones del Parque Las Fuentes y el mercado Modelo en Chiclayo; así como establecimientos situados en el límite entre La Victoria y Chiclayo.

De acuerdo con información policial, las mujeres son vistas llegar a estos puntos en vehículos particulares o trasladadas por sujetos a bordo de motocicletas, una logística que permite moverlas rápidamente y dificultar su detección. Además, en la mira de los investigadores hay locales con fachada de bares que funcionarían como puntos fijos de prostitución encubierta.

Las pesquisas han detectado un patrón inquietante: mafias integradas por extranjeros actuarían con el mismo modus operandi de proxenetas peruanos, operando bajo un sistema de difusión por internet que amplía la oferta y diversifica las ganancias.

Este mecanismo permitiría a los cabecillas mantener el control de las víctimas y, al mismo tiempo, generar vínculos con operadores locales que conocen el terreno.

La mañana del último jueves 7 de agosto, policías de la División de Investigación Criminal (Divincri) y la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado de Lambayeque arrestaron a Luis Rafael Prado Muñoz, alias “Alejandro”, y Aníbal Sonaja Gonzáles, alias “Duende”. Ambos son extranjeros y presuntos integrantes de Los Hijos de Dios. Actualmente, cumplen detención preliminar.