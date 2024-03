Cuenta regresiva. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolverá los pedidos de vacancia que han sido formulados contra 12 regidores de la Municipalidad Provincial de Lambayeque y 9 regidores de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz.

Se trata de concejales de los partidos políticos Avanza País, Somos Perú y Juntos por el Perú, a quienes se les acusa de haber ejercido labores administrativas, apartándose de sus funciones fiscalizadoras, pese a que lo prohíbe la Ley Orgánica de Municipalidades.

Pedido de vacancia en Lambayeque

El 20 de febrero del presente año, el Concejo Provincial de Lambayeque acordó rechazar el pedido de vacancia solicitado por el ciudadano Moisés Díaz Bereche, quien ayer mismo interpuso recurso de apelación ante el JNE, y está a la espera de que se programe la audiencia respectiva.

Como se recuerda, el pedido de vacancia lo hizo porque los regidores declararon nulo el proceso electoral para la elección del Concejo de Coordinación Local provincial 2023-2024, pese a que dicha labor les competía a los funcionarios de la municipalidad que integraron el Comité Electoral.

Al respecto, el primer regidor de Lambayeque, Clemente Bances Cajusol, se mostró confiado en que el organismo electoral rechazará el pedido de vacancia, sin embargo, culpó al secretario general de la comuna por el “error” cometido.

“Los regidores tienen la faculta de derogar sus propias ordenanzas a través de otra ordenanza municipal, y eso es lo que hicimos, pero al momento que el secretario general transcribió la ordenanza dijo que se declare nulo todo lo actuado, pero también hay jurisprudencia que señala que mientras tú no impidas la fiscalización no es intromisión o acto administrativo”, señaló.

Por su parte, la regidora Gisella Fernández Muro sostuvo que quienes estarían detrás del pedido de vacancia serían personajes de Somos Perú, pues ocuparon el segundo lugar en las pasadas elecciones municipales, y entrarían al Concejo si el JNE lo resuelve.

El pedido de vacancia es contra los regidores: Clemente Bances, Gisela Fernández, Edmundo Saavedra, Haydee Ruiz, Moisés Santin, Rina Nizama, Carmen Oliva, Edgardo Peña, Luz Zamora, Walther Zunini, Abraham Diaz, José Benites Murga.

Pedido de vacancia en José Leonardo Ortiz

Por otro lado, el Concejo de José Leonardo Ortiz rechazó el pedido de vacancia que formuló el ciudadano, Óscar Capuñay Terán, quien también interpuso recurso de apelación para que el JNE emita el veredicto final.

El pedido de vacancia lo hizo porque los regidores habrían efectuado función ejecutiva al aprobar la compra directa de combustible para los vehículos de recojo de residuos sólidos por la suma de 981 mil 707 soles, por desabastecimiento inminente.

El pedido de vacancia es contra los regidores Jaime Maco, Gianiny Landacay, Luis Sánchez, Lily Becerra, Óscar Rafael, Hilda Rodas, Hebert Alzamora, Jorge Estrella y Ánghela Sánchez.

En defensa de los nueve regidores, intervino el abogado Jorge Pérez, quien argumentó que solo existe una “apariencia” de ejecución de un acto administrativo.

“El Concejo no contrata, en esta oportunidad ha tenido un rol de opinión, no ha tenido una consecuencia jurídica, porque existe a resolución de Alcaldía N° 028 – 2023. El Concejo no exigió contratar a nadie fue una decisión declarativa y no se procedió a la contratación de nada.

Al respecto, el regidor Óscar Rafael Altamirano señaló que existe un complot político para dejar fuera a los concejales.

“El señor que pide la vacancia, Óscar Capuñay fue maestro de ceremonia de los eventos políticos de la candidata a la alcaldía de JLO, María Gallardo”, señaló.

Regidores del distrito de José Leonardo Ortiz.

LEE AQUÍ: Investigan sustracción de material en hospital Luis Heysen de EsSalud

VIDEO RECOMENDADO