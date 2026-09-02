La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado tiene previsto recibir al canciller Carlos Espá y Garcés Alvear el martes 8 de setiembre.

El ministro acudirá para exponer los principales lineamientos y acciones contemplados en el plan de trabajo de la Cancillería.

La convocatoria también contempla la participación de María Soledad Garagorri Gottfried, directora ejecutiva de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). La decisión de convocar a ambos funcionarios responde a un acuerdo adoptado por la comisión durante su sesión del 18 de agosto.

En la misma jornada, el grupo parlamentario aprobó por unanimidad el Reglamento de la Liga Parlamentaria de Amistad del Senado.

La nueva normativa establece una estructura conformada por una Asamblea General y un Comité Ejecutivo, además de asignar a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores funciones de rectoría y fiscalización.