El ministro del Interior, César Astudillo, negó que sus declaraciones constituyan un respaldo a la permanencia de Óscar Arriola como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) y aseguró que su continuidad seguirá bajo evaluación.

En entrevista con Canal N, Astudillo remarcó que la capacidad técnica del jefe policial no debe interpretarse como una garantía de permanencia en el cargo.

“Definitivamente esto no es ningún espaldarazo, ninguna certificación, ningún ‘aquí te quedas’”, afirmó.

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A pesar de cuestionamientos desde el Congreso, César Astudillo, ministro del Interior, asegura que el general Óscar Arriola está técnicamente calificado. Además, señaló que no se le ha pedido que dé un paso al costado



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“Todos estamos en evaluación”

El titular del Ministerio del Interior señaló que la evaluación alcanza a todos los integrantes del sector, incluidos los altos mandos policiales.

“Todos estamos en evaluación, desde el ministro hasta el último suboficial de la Policía”, sostuvo durante la entrevista.

Astudillo agregó que esta posición no ha variado desde que asumió el cargo y rechazó que sus anteriores declaraciones puedan ser interpretadas como un respaldo político a Arriola.

“Acá no se trata de respaldo”, señaló.

Astudillo reconoce que Arriola está técnicamente calificado

Consultado directamente sobre si Arriola está técnicamente preparado para conducir la lucha contra la inseguridad, Astudillo respondió afirmativamente.

“Está técnicamente calificado, creo, igual que los demás generales que han llegado a esos altos cargos”, afirmó.

El ministro sostuvo que los oficiales generales deben cumplir procesos de formación, especialización y ascenso antes de alcanzar los puestos de mayor responsabilidad dentro de la institución.

Sin embargo, inmediatamente aclaró que reconocer esa preparación profesional no equivale a garantizar la continuidad del comandante general.

“En algún momento se verá” su continuidad

Astudillo dejó abierta la posibilidad de que la situación de Arriola sea revisada posteriormente.

“Es evaluación y en algún momento se verá”, manifestó.

Cuando le consultaron si dentro de esa evaluación ya se había discutido pedirle al comandante general que dé un paso al costado, el ministro respondió: “Todavía”.

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Ley establece periodo de dos años para comandante general

Astudillo recordó además que existe una norma que fija un periodo de dos años para quien ejerce como comandante general de la PNP.

Según explicó, en el Congreso ya existen iniciativas destinadas a incorporar nuevas causales de cese para este cargo.

El ministro señaló que una modificación de este tipo deberá ser debatida en el Parlamento y aclaró que, mientras tanto, el Gobierno debe concentrarse en la respuesta diaria frente a la criminalidad.

“Mientras eso [se resuelve], no podemos distraernos (...) porque tenemos que trabajar día a día”, indicó.

Cambio de Arriola no fue incluido en pedido de facultades

Durante la entrevista también se abordó el hecho de que el Ejecutivo no haya incluido dentro del pedido de facultades legislativas una modificación específica para facilitar la salida del comandante general.

Astudillo explicó que el cambio de las causales de cese corresponde al debate legislativo y recordó que en el propio Congreso existen propuestas sobre esa materia.

El foco inmediato del Ejecutivo, sostuvo, continúa siendo la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

Cuestionamientos crecen tras hechos de violencia en Trujillo

Las declaraciones se producen en medio de cuestionamientos a la conducción de la Policía Nacional tras los recientes hechos criminales registrados en Trujillo.

El secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas provocaron críticas sobre la capacidad de prevención e inteligencia de la institución.

Autoridades y representantes de distintos sectores han exigido resultados concretos y cuestionado que la Policía haya manejado previamente información sobre la posibilidad de un secuestro sin lograr impedirlo.

Astudillo sostuvo que el Gobierno debe evitar que el debate sobre cargos distraiga las operaciones y las investigaciones que actualmente se desarrollan contra organizaciones criminales.