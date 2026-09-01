Una operación de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas permitió a la Policía Nacional del Perú decomisar más de cuatro kilogramos de una sustancia que sería clorhidrato de cocaína, además de incautar un fusil y municiones, en el distrito de Chungui, provincia de La Mar, región Ayacucho.

Golpe policial

La intervención se desarrolló en inmediaciones de la carretera carrozable Chungui–Andahuaylas, como parte de las acciones policiales orientadas a combatir el tráfico ilícito de drogas en esta zona de la región.

Durante la operación, los agentes encontraron cuatro paquetes tipo ladrillo que contenían una sustancia con características compatibles con clorhidrato de cocaína. El peso bruto total del material decomisado fue de 4,100 kilogramos, según el reporte policial.

Además de la droga, los agentes incautaron un fusil, dos cacerinas y 19 municiones calibre 5.56 × 45, elementos que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones.

La Policía estimó en aproximadamente S/38.000 la afectación económica ocasionada a las actividades ilícitas como resultado de la intervención.

El material decomisado y el armamento serán sometidos a las diligencias correspondientes para determinar su procedencia y establecer las circunstancias en las que fueron encontrados.

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