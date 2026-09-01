El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, afirmó que el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas en Trujillo evidencian fallas en el sistema de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Ha fallado la inteligencia”, sostuvo el fiscal al evaluar cómo pudo concretarse un ataque de esa magnitud pese a que la Policía había recibido previamente información sobre la posibilidad de un secuestro.

Chávez Cotrina pide “reingeniería” de inteligencia policial

En declaraciones a Canal N, Chávez Cotrina señaló que la inteligencia constituye una de las herramientas principales para combatir al crimen organizado y consideró necesario reformular la capacidad operativa de la PNP en esta materia.

“Tenemos que hacer una reingeniería de la inteligencia de la Policía Nacional para poder enfrentar al crimen organizado”, afirmó.

El fiscal sostuvo que se necesita mayor cantidad de personal especializado, tecnología, logística y presupuesto, así como recursos para el trabajo con fuentes e informantes.

PNP conocía desde meses antes riesgo de secuestro

El cuestionamiento se produce después de que el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, reconociera que el área de Inteligencia manejaba desde aproximadamente mayo información sobre un posible secuestro.

Según Espinoza, la Policía emitió recomendaciones de seguridad a potenciales víctimas, aunque inicialmente no tenía plenamente identificado quién sería el objetivo.

Finalmente, el empresario Jenss Lara Tantaquilla fue secuestrado durante un ataque ocurrido la madrugada del domingo 30 de agosto en Trujillo, en el que cuatro de sus acompañantes fueron asesinados.

Seis fiscales apoyan investigación en La Libertad

Chávez Cotrina informó que un equipo especializado del Ministerio Público se trasladó a La Libertad para apoyar las diligencias.

Entre las acciones prioritarias figuran el análisis de los teléfonos incautados y la revisión de las cámaras de seguridad de Trujillo para reconstruir la ruta seguida por las víctimas antes del ataque.

La investigación busca establecer qué ocurrió desde que el grupo salió de una discoteca hasta el momento en que fue interceptado por los delincuentes.

Fiscalía evaluará situación de cinco detenidos

La Policía informó el 31 de agosto de la captura de cinco personas que presuntamente participaron en el secuestro y en el asesinato de los cuatro acompañantes del empresario.

Según el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, los detenidos estarían vinculados a la organización criminal Los Pulpos.

Chávez Cotrina remarcó que cualquier pedido de medidas judiciales deberá sustentarse en evidencia sólida y en la individualización de la participación de cada investigado.

El fiscal ya había señalado que la investigación policial debe reunir pruebas “sólidas” que permitan posteriormente al Ministerio Público sustentar una eventual solicitud de prisión preventiva.

Hipótesis apunta también a actividades mineras en Pataz

Respecto de un posible vínculo entre el secuestro y las actividades mineras desarrolladas en Pataz, Chávez Cotrina señaló que se trata de una de las hipótesis bajo investigación.

El fiscal evitó darla por confirmada y sostuvo que deberá ser corroborada mediante evidencias.

La pesquisa también analiza el nivel de planificación utilizado por los atacantes, quienes habrían realizado seguimiento previo, empleado varios vehículos y utilizado vestimenta similar a la policial.

Advierten facilidad para conseguir uniformes policiales

Chávez Cotrina también expresó preocupación por la facilidad con que personas ajenas a la Policía y las Fuerzas Armadas pueden acceder a indumentaria similar a la utilizada por estas instituciones.

Consideró necesario revisar la regulación sobre la venta y adquisición de estos implementos para evitar que sean utilizados por organizaciones criminales para simular intervenciones oficiales.

En el caso de Trujillo, la PNP informó desde las primeras horas que los secuestradores habrían simulado una intervención policial.

Fiscal pide recuperar el principio de autoridad

Chávez Cotrina sostuvo además que los estados de emergencia, por sí solos, no resultan suficientes para recuperar territorios afectados por organizaciones criminales.

“El Estado tiene que gobernar. El Estado tiene que recuperar el principio de autoridad”, señaló.

El fiscal ha advertido anteriormente sobre el crecimiento del crimen organizado en Trujillo y ha reclamado una respuesta sostenida del Estado para evitar un deterioro mayor de la seguridad.