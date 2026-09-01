Anoche se difundió una resolución donde el ministro de Educación, José Chang, acepta la renuncia de la excongresista fujimorista Tania Ramírez al directorio de la Derrama Magisterial. Esta dimisión se dio luego que los pedidos de varios diputados para citar al titular de la cartera para que explique el nombramiento ante la Comisión de Educación del Congreso.

Pedidos

La diputada Gina Duarte, del Partido del Buen Gobierno (PBG), solicitó al presidente de la Comisión de Educación, Segundo Castrejón, que cite al titular del sector a la próxima sesión del grupo de trabajo.

La solicitud fue presentada luego de que un informe periodístico revelara que Chang y Ramírez coincidieron en tres viajes al extranjero antes del nombramiento: dos a Estados Unidos y uno a Panamá.

“Creo que un ministro de educación tiene que ser un ejemplo a seguir. Tiene que ser una persona intachable, lo que sí no es correcto es utilizar este tipo de relaciones para un nombramiento en una cartera pública.”, sostuvo a RPP.

Además, afirmó que la meritocracia debe estar “por encima de todo” y cuestionó que las relaciones personales puedan influir en el acceso a cargos públicos.

Por su parte, el diputado Víctor Piñán (Partido Cívico Obras) envió un oficio a Chang para requerir información documentada sobre las circunstancias, razones y criterios que motivaron la elección de Ramírez.

“No basta con que una designación sea formalmente válida”, señaló en el documento.

En ese sentido, sostuvo que el Minedu debe acreditar que actuó con “absoluta imparcialidad” y descartar intereses particulares, recomendaciones políticas o vínculos personales.

Asimismo, pidió que el ministro explique cuál fue la principal razón para elegir a la exparlamentaria. También solicitó conocer si hubo otros candidatos y requirió los informes técnicos que respaldaron la decisión de nombrarla.