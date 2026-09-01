Este martes, dos comisiones del Senado acordaron convocar a seis ministros de Estado para que expongan la situación actual de sus respectivos sectores y detallen las principales acciones que tienen previstas durante sus gestiones.

En ese sentido, la Comisión de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital del Senado acordó convocar a los titulares de estas carteras: Luis Dyer, ministro de Salud; José Chang, de Educación; Alberto Beingolea, de Cultura; Mara Seminario, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y Maritza Canales, de Desarrollo e Inclusión Social.

La decisión fue tomada durante la primera sesión ordinaria de la comisión, en la que se acordó que los integrantes del Gabinete deberán presentar sus principales lineamientos de gestión, así como las políticas, objetivos, metas e indicadores que prevén desarrollar durante el presente año.

Además, los ministros deberán responder las preguntas y abordar los asuntos que sean planteados por los integrantes de la comisión durante sus respectivas presentaciones.

“De acuerdo con lo aprobado se priorizará la concurrencia de los ministros”, manifestó el vicepresidente de la comisión, José Chipana, quien condujo la sesión.

Por su parte, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado convocó para el próximo martes 8 de septiembre al canciller Carlos Espá, quien deberá presentar y explicar los principales lineamientos del plan de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La convocatoria fue confirmada esta mañana por el presidente de dicha comisión, Carlos Mesía Ramírez, integrante de Fuerza Popular.

Asimismo, el senador informó que durante la sesión también participará María Soledad Garagorri Gottfried, directora ejecutiva de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

“De esta manera, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado da cumplimiento al acuerdo adoptado en la sesión del 18 de agosto pasado”, resaltó el Congreso.