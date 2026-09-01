Prime Video presentó el tráiler oficial de La hipótesis del amor, adaptación cinematográfica de la novela romántica de Ali Hazelwood que llegará globalmente a la plataforma el próximo 23 de septiembre de 2026.

La película está protagonizada por Lili Reinhart, en el papel de Olive, y Tom Bateman, como Adam Carlsen, dos personajes que comienzan una relación falsa que termina poniendo a prueba los límites entre el acuerdo y los sentimientos reales.

La cinta será estrenada exclusivamente en Prime Video y forma parte de los principales lanzamientos de la plataforma para septiembre.

¿De qué trata La hipótesis del amor?

La historia sigue a Olive, una estudiante de doctorado enfocada en desarrollar su carrera académica.

Cuando descubre que su mejor amiga, Ahn, se ha enamorado de Jeremy, el joven que le interesa, Olive toma una decisión impulsiva: besar al profesor Adam Carlsen para demostrar que ya superó esa relación.

Ese gesto termina convirtiéndose en un acuerdo de relación falsa entre Olive y Adam, con reglas y límites establecidos entre ambos.

Sin embargo, a medida que la relación avanza, los sentimientos comienzan a modificar el pacto inicial y Olive debe afrontar la posibilidad de que aquello que empezó como una actuación se convierta en algo real.

Lili Reinhart y Tom Bateman encabezan el reparto

Lili Reinhart interpreta a Olive, mientras que Tom Bateman da vida al profesor Adam Carlsen.

El reparto también incluye a Rachel Marsh, como Ahn; Nicholas Duvernay, como Jeremy; además de Jaboukie Young-White y Arty Froushan.

La adaptación busca trasladar a la pantalla uno de los romances más conocidos de Ali Hazelwood, autora que alcanzó gran popularidad con historias ambientadas en el mundo académico y científico.

Quién dirige La hipótesis del amor

La película está dirigida por Claire Scanlon, mientras que el guion fue escrito por Sarah Rothschild, a partir de la novela de Hazelwood.

Prime Video acredita como productores a Lili Reinhart, Elizabeth Cantillon, Catherine Hagedorn, Ali Hazelwood y J. Michael Williams.

La producción corresponde a Amazon MGM Studios.

¿Cuándo se estrena La hipótesis del amor?

Prime Video confirmó que la película estará disponible globalmente desde el 23 de septiembre de 2026.

La plataforma la incluirá en su catálogo internacional como uno de sus estrenos románticos de septiembre.

El comunicado de lanzamiento señala que llegará a más de 240 países y territorios, aunque la información pública más reciente de Amazon enfatiza principalmente su disponibilidad global.

Del bestseller a Prime Video

La hipótesis del amor está basada en la novela del mismo nombre de Ali Hazelwood, que se convirtió en un bestseller del New York Times.

Prime Video presenta la adaptación como una comedia romántica centrada en dos científicos que terminan involucrados en una relación falsa.

La historia combina romance, vida académica y el conocido recurso narrativo del fake dating, en el que una relación simulada comienza a transformarse en una relación real.

Prime Video ya lanzó el tráiler oficial

El tráiler oficial muestra el primer acercamiento entre Olive y Adam y cómo el acuerdo entre ambos empieza a complicarse a medida que crece la cercanía.

El avance también presenta a los personajes secundarios y parte del tono romántico y de comedia que marcará la adaptación.

Prime Video ya mantiene además una ficha activa de la película dentro de su plataforma, donde confirma su estreno para el 23 de septiembre.