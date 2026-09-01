Nunca tuviste una deuda vencida, pagaste siempre a tiempo o incluso nunca utilizaste una tarjeta de crédito. Sin embargo, al revisar tu score crediticio, la puntuación resulta más baja de lo esperado.

Esto puede ocurrir porque el score no mide únicamente si una persona tiene o no deudas pendientes. Su función es utilizar la información crediticia disponible para estimar el riesgo de incumplimiento futuro.

Equifax muestra en sus reportes Infocorp un Risk Predictor, que relaciona el puntaje con la posibilidad de registrar atrasos de 60 días durante los siguientes 12 meses.

María Chirinos, gerente de Canal de Personas de Equifax–Infocorp, explica que interpretar el indicador como una calificación general de las finanzas personales puede llevar a conclusiones equivocadas.

“Muchas veces se interpreta el score como una calificación sobre qué tan bien una persona maneja su dinero, cuando en realidad hablamos de una estimación de riesgo”, señala.

1. Tener pocas deudas también puede significar tener poco historial

Una persona que nunca pidió un préstamo ni utilizó una tarjeta puede no registrar morosidad, pero al mismo tiempo contar con pocos antecedentes que permitan observar su comportamiento frente a obligaciones financieras.

Por eso, no tener atrasos y disponer de un historial crediticio amplio no son lo mismo.

El reporte de Equifax incorpora información histórica de deudas con bancos y otras entidades financieras, además de obligaciones registradas por empresas no financieras.

Una trayectoria con poca información puede ofrecer menos elementos al modelo para estimar el comportamiento futuro.

2. La morosidad es importante, pero no explica todo el score

Los atrasos tienen relevancia dentro del historial crediticio, pero el puntaje no debe interpretarse como un simple contador de pagos puntuales y vencidos.

Equifax presenta el score junto con información sobre deudas, antecedentes históricos y otras variables disponibles en el reporte crediticio.

La ponderación exacta de cada variable forma parte del modelo de riesgo y no debe asumirse como idéntica para todos los productos o entidades financieras.

Por ello, dos personas que nunca se atrasaron pueden obtener puntuaciones diferentes.

3. Pagar hoy no significa que el score cambiará inmediatamente

El score tampoco funciona como un marcador en tiempo real en el que cada pago suma determinados puntos de manera instantánea.

La información debe ser reportada y actualizada por las entidades correspondientes y posteriormente incorporada al historial utilizado para realizar la estimación.

Equifax ofrece incluso servicios de alertas mensuales que informan sobre cambios en el historial y variaciones del score, lo que evidencia que estas modificaciones se producen a partir de actualizaciones periódicas de la información.

Por ello, cancelar una deuda hoy no garantiza observar inmediatamente un nuevo puntaje.

4. Dos personas sin atrasos pueden tener scores diferentes

El comportamiento puntual de pago es solo una parte de la historia crediticia.

Dos personas pueden pagar todas sus obligaciones a tiempo, pero tener diferentes tipos de productos financieros, montos de deuda, antigüedad de historial o cantidad de información reportada.

Esas diferencias pueden generar estimaciones distintas de riesgo.

“Lo importante es entender qué información existe sobre nosotros y cómo estamos administrando nuestras obligaciones”, señala Chirinos.

¿Un score alto garantiza que te aprobarán un crédito?

No.

El score puede ser utilizado como una herramienta dentro del análisis de riesgo, pero la decisión final sobre una tarjeta, préstamo o financiamiento corresponde a cada entidad.

Los bancos, cajas y financieras pueden considerar además ingresos, capacidad de pago, nivel de endeudamiento, características del producto solicitado y sus propias políticas internas.

Por lo tanto, una puntuación alta no constituye una aprobación automática, del mismo modo que un score menor al esperado no significa necesariamente que una persona no pueda acceder a financiamiento.

No conviene endeudarse solo para intentar subir el score

Solicitar un crédito únicamente con el objetivo de modificar una puntuación puede generar una obligación financiera innecesaria.

Antes de asumir una deuda resulta más importante evaluar si existe una necesidad real y si los ingresos permiten cumplir con las cuotas sin comprometer otros gastos.

El historial crediticio debe construirse a partir del uso responsable de productos financieros que tengan sentido para las necesidades de cada persona.

Revisar tu reporte puede ayudarte a entender el resultado

Si el score sorprende, una de las primeras acciones útiles es revisar el reporte de crédito completo.

Equifax indica que su Reporte Infocorp permite consultar la calificación crediticia, el historial financiero, deudas con empresas financieras y no financieras y quiénes han revisado el reporte durante el último año.

Esto también permite detectar información que no se reconoce o verificar cómo aparecen registradas las obligaciones.

Comprender el score comienza, por tanto, por entender que no es una calificación moral ni una medida absoluta de salud financiera, sino una estimación estadística basada en la información crediticia disponible.