El escritor y conferencista internacional Camilo Cruz regresará a Lima para participar en BELONG V, encuentro de liderazgo y emprendimiento programado para el sábado 12 de diciembre de 2026 y que, según sus organizadores, proyecta convocar a más de 3.000 personas.

La quinta edición también contará con la participación de Matt Rosa, empresario y conferencista radicado en Estados Unidos, quien abordará temas relacionados con liderazgo, ventas y formación de equipos.

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Camilo Cruz vuelve cuatro años después de BELONG I

Cruz participó en la primera edición de BELONG hace cuatro años, cuando el encuentro congregó cerca de 800 asistentes, de acuerdo con información proporcionada por los organizadores. Su retorno forma parte de la programación preparada para la quinta edición.

“BELONG nació como una reunión de cientos de emprendedores y hoy estamos frente a una comunidad que ha crecido de manera extraordinaria”, señalaron Tadeo Ampuero y Ray Cruz, organizadores del encuentro.

Ambos destacaron que volver a contar con Cruz tiene un significado especial debido a su participación en el inicio del evento.

¿Quién es Camilo Cruz?

Camilo Cruz es escritor, asesor empresarial y conferencista especializado en desarrollo personal, liderazgo y crecimiento empresarial.

Según su biografía oficial, ha publicado más de 40 obras y sus libros han llegado a más de cinco millones de lectores en distintos países. Entre sus títulos más conocidos se encuentra “La Vaca”, obra enfocada en las creencias y excusas que pueden limitar el desarrollo personal y profesional.

Cruz también tiene previsto participar en otro evento en Lima antes de BELONG V: el Tercer Congreso Internacional de Autores, programado para el 21 de noviembre de 2026.

Matt Rosa participará en BELONG V

El segundo invitado internacional anunciado es Matt Rosa, empresario y conferencista radicado en Estados Unidos.

De acuerdo con la organización, Rosa cuenta con experiencia en la industria del network marketing y en el desarrollo de comunidades comerciales en mercados de América Latina, Europa y Asia.

Durante BELONG V compartirá contenidos enfocados en liderazgo, ventas y construcción de equipos dirigidos a emprendedores.

BELONG proyecta superar los 3.000 asistentes

Los organizadores informaron que la convocatoria del encuentro ha aumentado durante sus cinco ediciones.

BELONG I reunió cerca de 800 asistentes; la segunda edición alcanzó aproximadamente 1.200; la tercera, alrededor de 1.500; y BELONG IV superó las 2.200 personas.

Para la edición de diciembre de 2026, la organización proyecta superar los 3.000 participantes provenientes de distintas ciudades del Perú y otros países de Latinoamérica.

Liderazgo, ventas y finanzas serán parte de la jornada

La programación de BELONG V estará orientada a temas de liderazgo, desarrollo personal, ventas, finanzas y crecimiento empresarial.

El movimiento es impulsado por Daniel Cueva, CEO de WorldGen, junto con un grupo de líderes vinculados con la comunidad, entre ellos Tadeo Ampuero y Ray Cruz.

La quinta edición se realizará el sábado 12 de diciembre en Lima. La información proporcionada hasta el momento no detalla en el material remitido el recinto específico ni las condiciones de venta de entradas.