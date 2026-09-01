Pica Pica vuelve al Perú. El grupo infantil español integrado por Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro se presentará el próximo 29 de noviembre de 2026 en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina.

La presentación tendrá dos funciones y las entradas ya se comercializan a través de Teleticket. La plataforma oficial confirma el evento, la fecha y el recinto ubicado en la avenida La Molina 1131, en el distrito de La Molina.

Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro regresan a Lima

La propuesta de Pica Pica combina música, baile, humor y teatro dirigido principalmente al público infantil y familiar.

Los personajes Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro son interpretados por Ignacio Repetto, Emiliano Müller y Belén Guijarro, respectivamente. El propio canal oficial define a Pica Pica como un grupo de música y teatro para niños y niñas.

Entre las canciones anunciadas para la presentación en Lima figuran El Patio de mi Casa, Bailando, English Pitinglish, Navidad Navidad, Tutti Frutti y Hola Caracola.

Lee aquí: Rodrigo Fernandini lleva la historia del ceviche peruano al cine este 10 de septiembre

Pica Pica supera los 10 millones de suscriptores en YouTube

La agrupación española ha extendido su propuesta a distintos países de América Latina, con presentaciones previas en Perú, México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Puerto Rico.

La información difundida para esta gira señala que sus espectáculos han reunido a más de 1,8 millones de espectadores a lo largo de su trayectoria. Esta cifra corresponde a información proporcionada por la producción y reproducida por medios como la Agencia Andina y El Peruano.

En el ámbito digital, su canal oficial de YouTube registra actualmente alrededor de 10,8 millones de suscriptores.

La agrupación también ha recibido el Botón de Diamante de YouTube, reconocimiento que la plataforma entrega a canales que superan los 10 millones de suscriptores.

¿Cuándo será el show de Pica Pica en Lima?

El espectáculo está programado para el domingo 29 de noviembre de 2026 en Scencia de La Molina.

Teleticket anuncia dos funciones. Sin embargo, existe una diferencia dentro de la propia información publicada por la ticketera: la descripción principal indica horarios de 12:00 p.m. y 3:00 p.m., mientras que las condiciones detalladas mencionan funciones que pueden comenzar a las 12:00 p.m. o 3:30 p.m., según el horario indicado en cada entrada.

Por ello, los asistentes deben revisar el horario impreso en el ticket adquirido antes de acudir al recinto.

La duración aproximada informada es de dos horas.

¿Cuánto cuestan las entradas para Pica Pica?

Desde este 1 de septiembre de 2026 se encuentran vigentes los precios regulares publicados por Teleticket, después de finalizar la etapa de preventa.

Los precios actuales son:

Chuchuwa: S/349

S/349 La Mane: S/222

S/222 General: S/199

S/199 Lateral izquierdo: S/128

S/128 Lateral derecho: S/128

S/128 Mezzanine central: S/109

S/109 Mezzanine lateral izquierdo: S/50

S/50 Mezzanine lateral derecho: S/50

S/50 Preferencial, piso 2: S/50

Teleticket indica que los precios publicados incluyen la comisión por servicio. También existe una tarifa Conadis de S/102 en el sector lateral izquierdo, sujeta a las condiciones establecidas por la ticketera.

Un espectáculo pensado para cantar y bailar en familia

Pica Pica ha construido su propuesta alrededor de canciones infantiles tradicionales, composiciones propias, coreografías y pequeñas historias teatrales protagonizadas por sus tres personajes.

El formato busca que niños y adultos participen durante el espectáculo cantando y siguiendo las coreografías.

Su regreso a Lima se suma a una trayectoria internacional que ha convertido al grupo en una de las propuestas infantiles españolas con mayor presencia digital entre el público hispanohablante.