Una niña de 9 años resultó herida por una bala perdida durante una balacera registrada en el asentamiento humano José Boterín, en el Callao, donde vecinos participaban de una fiesta patronal en honor a Santa Rosa de Lima.

El ataque dejó en total cuatro personas heridas. Tres de ellas son adultas y, según información policial recogida por América Noticias, pertenecerían a una misma familia.

Atacante disparó contra personas en un puesto de comida

El hecho ocurrió en la calle Los Cedros mientras varias personas se encontraban reunidas alrededor de un puesto de venta de anticuchos.

La madre de la menor relató que un sujeto delgado, de estatura mediana y vestido con una prenda blanca llegó portando un arma de fuego.

Según su testimonio, el atacante disparó directamente contra tres adultos que estaban en el lugar.

Durante la ráfaga, uno de los proyectiles alcanzó a la niña de nueve años, quien se encontraba colaborando en el puesto de comida.

Policía encontró siete casquillos en la escena

Agentes de la comisaría Ramón Castilla llegaron posteriormente al lugar y acordonaron la zona.

Durante las primeras diligencias fueron encontrados siete casquillos de bala percutidos sobre la pista, los cuales fueron recogidos para los peritajes balísticos correspondientes.

Cámaras de seguridad del sector también registraron movimientos relacionados con la huida del responsable.

Atacante escapó en una motocicleta

Tras realizar los disparos, el hombre huyó corriendo hasta una esquina cercana.

Según la versión de testigos, allí abordó una motocicleta y escapó en dirección al mercado de Boterín.

Las cámaras de seguridad captaron a un vehículo menor desplazándose a alta velocidad después de escucharse las detonaciones.

Niña permanece bajo observación médica

La madre de la menor la trasladó por sus propios medios al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde recibió atención de emergencia.

Fuentes citadas por América Noticias indicaron que permanecerá bajo observación médica durante los próximos días para evaluar la lesión provocada por el proyectil.

Los otros tres heridos sufrieron impactos en brazos y piernas y fueron trasladados al Hospital Alberto Barton.

Familia pide acceso rápido a cámaras de seguridad

La familia de la niña pidió apoyo a las autoridades para obtener cuanto antes las imágenes de las cámaras municipales instaladas en la zona.

Una vecina denunció que el acceso formal a esos registros podría tardar varios días debido a trámites administrativos.

Los familiares consideran que las grabaciones pueden resultar determinantes para identificar al responsable y reconstruir su ruta de escape.

Depincri Callao investiga el ataque

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao asumió las diligencias para identificar al atacante y establecer el móvil de la balacera.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si el hecho estuvo relacionado con extorsión, ajuste de cuentas u otra actividad criminal.

La Policía continúa recabando testimonios, imágenes de videovigilancia y evidencia balística para esclarecer el ataque.