Un sismo de magnitud 3.4 se registró la mañana de este martes 1 de septiembre de 2026 en la provincia de Cañete, región Lima, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento ocurrió exactamente a las 10:16:24 a. m. y tuvo su epicentro a 18 kilómetros al suroeste de Chilca, en Cañete.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0623

Fecha y Hora Local: 01/09/2026,10:16:24

Magnitud: 3.4

Profundidad: 59 km

Latitud: -12.59

Longitud: -76.89

Intensidad: II Chilca

Referencia: 18 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/YRtHt8UytW — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 1, 2026

Sismo tuvo una profundidad de 59 kilómetros

De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0623, el movimiento sísmico alcanzó una profundidad de 59 kilómetros.

El epicentro fue ubicado en las coordenadas -12.59 de latitud y -76.89 de longitud.

El IGP reportó una intensidad de grado II en Chilca, lo que corresponde a una percepción leve del movimiento en la zona cercana al epicentro.

IGP mantiene vigilancia de la actividad sísmica

El Centro Sismológico Nacional monitorea permanentemente los movimientos telúricos registrados en territorio peruano mediante la Red Sísmica Nacional.

Hasta el momento no se ha informado sobre daños materiales ni personas afectadas a consecuencia de este evento.

Las autoridades recuerdan que los sismos no pueden predecirse con precisión en cuanto a fecha, hora y ubicación.