Avances. El Metropolitano inició las pruebas en vacío en la nueva Vía Expresa Grau, paso previo para conectar la Estación Central del servicio con la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima.

Los recorridos, que se efectuarán durante todo septiembre sin pasajeros, permitirán comprobar las condiciones técnicas y operativas del nuevo corredor antes de su puesta en marcha.

La Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que durante los ensayos se verificará el comportamiento de los buses en los carriles segregados y el funcionamiento coordinado de los sistemas instalados en el corredor, entre ellos semáforos, sensores y puertas automáticas.

La finalidad es garantizar una operación segura antes del ingreso de usuarios.

Conexión

La nueva infraestructura tiene una extensión aproximada de 2,8 kilómetros y contempla cuatro estaciones. Su principal objetivo es facilitar el desplazamiento entre dos de los sistemas de transporte masivo con mayor demanda de Lima.

El corredor segregado cuenta con tres estaciones intermedias, como Abancay, Andahuaylas y Parinacochas, ubicadas a la altura de las avenidas del mismo nombre. Asimismo, tendrá una estación de transferencia en la estación Grau del Metro, en Aviación, donde los usuarios podrán conectar sus viajes.

Lee aquí: Vehículo de rescate policial chocó contra estación Javier Prado del Metropolitano y dejó agentes heridos

La marcha blanca con pasajeros está prevista desde octubre, mientras que la operación regular dependerá de la culminación de la estación de transferencia ubicada cerca del Cuartel Barbones.

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) estimó concluir esta infraestructura entre la segunda y tercera semana de diciembre, fecha en la que se iniciarás las operaciones.

La obra demandó una inversión aproximada de S/130 millones y busca reducir los tiempos de viaje y mejorar la articulación del transporte.