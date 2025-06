Sale airoso. El Concejo de Pimentel rechazó el pedido de suspensión que pesaba contra el alcalde, Enrique Navarro Cacho Sousa, por supuesta falta grave.

En sesión de concejo realizada ayer, los regidores debatieron el informe elaborado por la comisión investigadora, el cual concluye que sí hubo agresión por parte del burgomaestre a su expareja, Fiorella Ramírez Chopitea.

Sin embargo, seis de los siete regidores votaron en contra porque el día que se produjeron los hechos, el alcalde en funciones era el primer regidor, Pedro Yrigoyen Fernandini, pues Navarro se encontraba de vacaciones.

Además, el Reglamento Interno del Concejo tampoco establece una sanción por conductas contra la ética y la moral.

VOTO. El mismo regidor que hizo el pedido de suspensión, Wernher Yeckle Sánchez, reconoció que según la normativa, no se puede sancionar al alcalde, pero decidió emitir un voto de conciencia. “Yo voy al extremo: y si le hacen eso a mi hija, no le voy a decir, es tu culpa por meterte con él, no voy a permitirlo”, aseveró.

Ante esta opinión, el alcalde decidió intervenir, dando su versión por primera vez de los hechos que se le imputan.

“La señora antes mencionada ha sido clara al decir que no ha habido ninguna agresión de mi persona hacia ella en el interior del vehículo. Y los testigos que se han presentado en la Fiscalía, dicen que sí ha habido agresiones físicas en contra de mi persona. Porque ella corría detrás de mí ¿para abrazarme, para detenerme, o para agredirme, como ya lo había hecho al interior del vehículo. Todos tenemos hijas mujeres y la gran mayoría tenemos hijos hombres y la igualdad de género debe ser para ambos. Que querían ver ustedes en ese video que me hubiera detenido para ser agredido por la señora antes mencionada, yo al subirme al vehículo y emprender la marcha, estaba huyendo de una situación” puntualizó.

Incluso, aprovechó la ocasión para pedir disculpas a su familia y a los vecinos de Pimentel, por lo sucedido.

Inmediatamente, el regidor Yeckle Sánchez refutó al alcalde por contradecirse, pues ante la Comisión Investigadora se abstuvo de declarar alegando que el tema está judicializado; pero ayer se explayó dando detalles.

“¿Por qué no pide disculpas a la señora Ramírez, eso lo prepondera como persona?”, dijo el regidor. “Pido disculpas a mi familia, a la familia de ella, pero no a una persona que te agrede”, sentenció.

El regidor Edwin Huertas sostuvo que es falso que hayan aplicado el artículo 24 del reglamento interno para blindar al alcalde. “Es un reglamento desfasado, y hemos sugerido que se debería actualizar, para considerar aspectos éticos en el futuro”, dijo.

Los votos en contra de la suspensión fueron de los regidores Pedro Yrigoyen, Mariana Riquero, Eduardo Bueno Julón, Diana Purizaca, Edwin Huertas Parco y Rosa Rodas Díaz.

VIDEO RECOMENDADO