Durante el año 2024, la Municipalidad Provincial de Lambayeque solventó el pago de asesoría técnica para sus regidores, recibiendo cada uno de ellos, S/ 6,977 adicionales a su dieta (S/ 3,400) para un aparente “fortalecimiento de la fiscalización”

Esto, a pesar de no haber sido aprobado en el presupuesto previsto en los Planes de Acción de Fiscalización (PAF) del concejo municipal, lo que “afectó el correcto funcionamiento de la administración pública”.

Así consta en el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 025 emitido por la Contraloría General de la República el 11 de agosto de 2025.

“Se advierte que la entidad excedió el límite del presupuesto mensual establecido en los PAF trimestral aprobados mediante acuerdos de concejo, al haber efectuado pagos por entregables de los meses de setiembre, octubre y noviembre de 2024, por el servicio de asesoría especializada, cuyo presupuesto ya había sido ejecutado”, consta en el informe.

Según el órgano de control esta práctica vulnera los principios de legalidad y eficiencia que deben regir la administración pública.

Cada regidor había presentado su plan de trabajo, solicitando como presupuesto trimestral la suma de S/ 20,931 por concepto de asesoría técnica, asesoría especializada, alimentación, pasajes, bienes y materiales de oficina; sin embargo dicho monto finalmente no se habría respetado.

Esta situación generó malestar en la ciudadanía, pues a pesar que los regidores tuvieron facilidades y apoyo económico para realizar su labor de fiscalización, no existen resultados.

“La realidad es que existen obras paralizadas, caos en el transporte público, el comercio ambulatorio está fuera de control y hay un desorden urbano. Lambayeque no puede seguir tolerando autoridades que cobran sin rendir cuentas”, señaló el ciudadano Moises Díaz Bereche.

Entre los proveedores favorecidos con pagos por servicio de asesoría figuran Óscar Antonio Guerrero Samamé, Damme Lucero del Milagro Alcalde Yovera y Manuel Vidaurre Yerrén.

“Es una vergüenza. El pueblo confió en nuestros regidores y miren cómo están quedando. Hay obras paralizadas, proyectos estancados, dónde está su labor de fiscalización”, dijo Walter Paredes Chero.

En el informe se menciona a los regidores Clemente Bances Cajusol, Gisella Fernández Muro, Edmundo Saavedra Agurto, Haydée Ruiz de los Santos, Rina Nizama Puicon, Diana Mujica Zeña, Carmen Oliva Sernaqué, Edgardo Peña Córdova, Luz Zamora Mejía, Walther Zunini Chira Abraham Díaz Tarrillo y José Benites Murga.

Cabe indicar que el informe de la Contraloría exige al alcalde Percy Ramos Puelles tomar medidas urgentes y deslindar responsabilidades.

