Las lluvias que afectaron Lambayeque en las últimas semanas confirman las serias deficiencias en la infraestructura de los centros de salud, comprometiendo la seguridad de los pacientes y la continuidad de los servicios médicos. Los hallazgos provienen de informes de visita de control de la Contraloría, realizados en durante la segunda semana de marzo de 2026.

SIN CONDICIONES. El puesto de salud de La Raya, en el distrito de Túcume, opera en una vivienda adaptada sin cumplir con estándares de atención básica nivel I-2. Los ambientes son reducidos, la distribución improvisada y el mobiliario insuficiente. La vía de acceso presenta una pendiente superior al 12%, dificultando la llegada de pacientes y vehículos de emergencia. La Contraloría identificó filtraciones en las áreas de enfermería, triaje, obstetricia y admisión, así como riesgo para la documentación y equipos médicos.

En el centro de salud del distrito de Pacora, los techos y paredes presentan filtraciones en psicología, triaje y atención a gestantes. Se detectó corrosión de elementos metálicos y cableado eléctrico expuesto, lo que aumenta el riesgo de accidentes.En recinto sanitario del distrito de Íllimo, se identificaron filtraciones en obstetricia y esterilización, con desprendimiento de materiales en techos y paredes, exponiendo áreas críticas a humedad y riesgo eléctrico.

El puesto de salud de Chirimoyo muestra eflorescencias (manchas blanquecinas por humedad prolongada) en las paredes de ingreso, desprendimiento de revestimientos y deterioro de muros. Además, no cuenta con tubería montante, lo que limita la distribución de agua en el establecimiento.

ÁREAS CRÍTICAS. En el centro de salud del distrito de Salas, los techos de calamina y fibrocemento presentan fisuras, aberturas y paso de luz en algunos sectores. Las áreas de puerperio, centro materno, enfermería y archivo clínico se encuentran comprometidas por humedad persistente, poniendo en riesgo la atención a pacientes y la conservación de documentos.

En el centro de salud La Viña, el área de enfermería presenta humedad en la losa aligerada del techo. En el establecimiento de salud de Jayanca, además de filtraciones en almacenes de medicamentos, cielorrasos y paredes, se reportó desprendimiento de piezas de cerámica en áreas externas, lo que representa un peligro directo para pacientes y personal que transitan por los módulos de atención.

El centro de salud Motupe presenta filtraciones en sala de espera, consultorios, enfermería y obstetricia, agravadas por canaletas pluviales deterioradas y falta de cobertura en algunos módulos.En el recinto de salud de Olmos, las filtraciones afectan la losa aligerada de observación de emergencia, consultorio de adolescencia y unidad de vigilancia clínica. Coberturas de calamina, Aluzinc y fibrocemento ya no protegen.