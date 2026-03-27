Durante el mitin del candidato presidencial del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, en Chiclayo, simpatizantes de Willy Serrato Puse aprovecharon la ocasión, para difundir propaganda de este como próximo candidato a la alcaldía distrital de Olmos.

Desde agosto del año pasado se viene advirtiendo que Serrato, quien ya fue autoridad en el municipio olmano y desde hace buen tiempo está en campaña para levantar su imagen, no podría postular en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, al encontrarse sujeto a una sentencia de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En diciembre del 2022, quedó consentida una sentencia por tráfico de influencias simuladas simple, derivada de un acuerdo de conclusión anticipada, mediante la cual el exalcalde de Olmos fue condenado a 3 años y 17 días de pena privativa de la libertad e inhabilitado por un periodo de 8 años y 6 meses. Asimismo, se estableció que cancele al Estado una reparación civil por la suma de S/ 40 000.

Si se tiene en cuenta dicho plazo, la rehabilitación de Serrato debería terminar cerca del 2030.

“En enero de este año, el Jurado estableció que el candidato con sentencia tiene que demostrar que ha sido rehabilitado y que cumplió con pagar la reparación civil”, señaló el penalista, Miguel Tantajulca.

Cabe indicar que el 1 de marzo, Serrato asumió como miembro del Comité Provincial de Renovación Popular en Lambayeque, según medios locales.