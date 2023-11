Desde hace varios días, se observa en las calles vehículos con pintas que anuncian un paro contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), para este jueves 30 de noviembre, bajo el lema “No al Metropolitano”.

Al respecto, el presidente de la Coordinadora Regional de Transporte, Wilson Míñope Carbajal, salió al frente para anunciar que los transportistas formales no participarán de dicha protesta.

“El paro está siendo promovido por pseudos dirigentes que pertenecen a grupos informales que tienen tomada la ciudad de Chiclayo. Es un grupo que estuvo muy cercano a la alcaldesa (Janet Cubas) y han buscado manejar la gerencia de transportes, pero aparentemente se les ha cortado y ahora buscan utilizar a transportistas para que a raíz de esta protesta, ellos puedan poner al gerente de su antojo”, aseveró.

Míñope Carbajal indicó que este viernes las empresas de colectivos, taxis y camionetas rurales formales trabajarán con normalidad, por lo que ha pedido a la Policía las respectivas garantías, a fin de que se le brinde seguridad tanto a los conductores como usuarios.

“La población va a poder identificar a los transportistas formales de la ciudad porque no vamos a paralizar nuestras labores, esperemos que las autoridades nos brinden las garantías del caso. Estamos dando el nombre de los grupos que están llamando a esta paralización para que se hagan responsables de lo que suceda ese día”, indicó.

LEE AQUÍ: Los transportistas alistan demanda contra alcaldesa Janet Cubas

Se oponen al Metropolitano

El dirigente precisó que la alcaldesa, Janet Cubas, sí mencionó en su última rendición de cuentas el Sistema de Transporte Rápido para Chiclayo (Metropolitano); sin embargo considera que dicho proyecto es inaplicable.

“Somos el gremio que alertó cuando el alcalde Marcos Gascos aprobó la ordenanza 025 – 2021, a pesar de tener siete observaciones insubsanables: no hay Plan Regulador de Rutas, no hay Plan Vial Metropolitano, las vías de la ciudad no están adecuadas y se están sobreponiendo a rutas de red vial nacional lo cual no es aplicable”, dijo.

Por tal motivo, ya ha solicitado a la Comisión Consultiva de Transportes (instalada por la alcaldesa el 03 de octubre) que revise dicha ordenanza y sea elevada al Concejo Municipal a fin de que la deje sin efecto, vuelva a foja cero y se realice un estudio que realmente merezca la ciudad.

“Creemos que siendo nosotros parte de esta iniciativa, socializándolo, como debió ser, podríamos ver la posibilidad de las empresas formales agruparnos y acceder a ello”.

LEE AQUÍ: Reportan abuso sexual contra 40 menores en Mórrope

VIDEO RECOMENDADO

Dejan sus puestos de trabajo para ir a cumpleaños