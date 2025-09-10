La rehabilitación del colegio Miguel Muro Zapata, en la urbanización San Eduardo de la ciudad de Chiclayo, permanece suspendida desde hace más de una semana, según constató Correo el lunes 08 de setiembre de 2025, en una visita a la zona.

DEFICIENCIAS. En medio de esta suspensión, antes de finalizar agosto, la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) había aprobado el sexto adicional de obra, tras detectarse una deficiencia en el expediente técnico original. El problema se generó por la superposición de cimentaciones entre el pabellón existente N.° 6 y el proyectado N.° 2, lo que hizo inviable continuar con los trabajos tal como estaban planteados.

Pese a que el proyectista de la obra, el ingeniero Humberto Chafloque Carhuatanta, fue notificado para revisar la situación, no respondió formalmente a la solicitud de la comuna, según los documentos oficiales citados en la resolución n.° 000597-2025.

Este ajuste, valorizado en S/ 30,719.84, se suma a otros cinco adicionales ya aprobados. La reiteración de modificaciones en un solo proyecto ha generado serios cuestionamientos sobre la calidad de los estudios y la planificación inicial, pues los cambios sucesivos encarecen la obra y prolongan los plazos de entrega.

La resolución también dispone que la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios investigue las responsabilidades de los funcionarios y servidores que aprobaron un expediente con errores que hoy generan sobrecostos y mantienen los trabajos detenidos.

Son 1050 estudiantes del colegio Miguel Muro Zapata que llevan sus clases en infraestructura temporal situada en los ambientes del colegio Carlos Augusto Salaverry, en el distrito de La Victoria.

En abril de 2025, la gestión de la alcaldesa Janet Cubas promocionó el reinicio de trabajos en el mencionado local escolar. Sin embargo, meses después, el problema de suspensiones persiste.

Padres de familia, como Verónica Díaz, expresaron su preocupación por que, a la fecha, no se observa avance en la construcción y temen que el colegio no está listo para el inicio del próximo año escolar.

“Ya van varios meses y siempre hay excusas. Al final, los perjudicados son los estudiantes”, dijo.

