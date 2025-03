Un enorme forado que ponía en riesgo a los transportistas en la transitada avenida Belaúnde de Chiclayo, ha sido reparado por los mismos taxistas, debido a la inacción de las autoridades.

Los hombres del volante hicieron una colecta, logrando recaudar 715 soles, con el cual compraron cemento, piedra chancada y arena amarilla para parchar la pista.

Para ello, contrataron a un albañil y dos ayudantes, quienes hicieron la mezcla y colocaron el concreto, recibiendo el apoyo de más transportistas. Incluso, los vecinos felicitaron la iniciativa de los conductores, pues en la zona se registraban accidentes a diario.

“Aquí intervino Epsel y lo dejó abandonado por más de un año, algunos lo rellenaban con desmonte, pero con la lluvia se volvía a salir, y se levantaba una enorme polvareda que afectaba a los vecinos y los conductores”, señaló Teófilo Cumpa, secretario general del Sindicato Regional de Conductores Profesionales.

Precisó que fueron 88 taxistas quienes se sumaron a la colecta, recaudando 496 soles, con los cuales solo se pudo comprar tres bolsas de cemento y los demás materiales; sin embargo, el propietario de una ferretería ubicada en la zona (Belaúnde y Piura), Wilfredo Rojas, decidió donar dos bolsas más.

“Los compañeros sacaron un baldecito y se reunió S/ 219.70 más. En total, los gastos de la obra, incluida la mano de obra, han sido S/ 612 y nos queda un saldo a favor de S/ 103.30″, manifestó.

El dirigente indicó que decidieron hacer una buena obra para que los choferes puedan ver retribuida su inversión, tanto así, que al término de los trabajos, preguntaron por el albañil para motivarlo a ser alcalde de Chiclayo.

“Hablamos con el maestro albañil, no ha puesto separador entre la mezcla, lo ha vaciado directo para tener consistencia, para que no se raje y cuando llueva, el agua no se filtre. Hemos hecho una losa de 15 centímetros para que dure. Nos falta un promedio de 30 metros de largo hasta el grifo”, señaló el dirigente.

LEE AQUÍ: Exreina de belleza de Chiclayo revela que alcalde de Pimentel amenazó con matarla

VIDEO RECOMENDADO