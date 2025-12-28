Una terrible tragedia se registró a pocas horas de celebrarse la Navidad, pues un prestamista, hermano de un exfiscal, encontró horrenda muerte, siendo las causas aún materia de investigación, en la región Lambayeque.

Este lamentable suceso ocurrió ayer en horas de la madrugada, cuando José Carlos Peña Delgado (41) fue hallado tendido en la carretera que une los distritos de Pomalca con Tumán, con el cuerpo prácticamente destrozado y con indicios de haber sido aplastado por varios vehículos o posiblemente un tráiler.

Trágico hecho

Según la información policial, otro transportista que pasaba por el lugar exactamente a la altura del sector El Chorro, al percatarse del cuerpo sin vida que había sido arrastrado, se detuvo de manera intempestiva, para evitar nuevamente arrollarlo. Además, dieron aviso al resto de conductores que circulaban por el lugar.

De igual manera comunicaron a la comisaría de Pomalca, es así que los agentes del orden se trasladaron hasta la zona y efectivamente constataron los hechos, procediendo a acordonar la escena.

En ese momento no pudo ser identificado debido a que perdió el rostro y parte de la cabeza al ser aplastado por pesadas llantas. Minutos después llegaron sus familiares y lo reconocieron por la vestimenta, con la cual había estado celebrando la fiesta de promoción de su hijo mayor en el sector La Alameda.

“Soy el hermano del occiso y de acuerdo a la mecánica de los hechos, habría sido un asalto con subsecuente muerte por atropello de algún vehículo porque ha estado en medio de la pista. Sus fotografías (de su billetera) dispersas a un costado de la pista, al igual que sus zapatos. Lo he podido identificar por la vestimenta. Era comerciante y prestamista”, sostuvo el exfiscal Luis Miguel Peña Delgado.