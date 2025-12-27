¿Simples accidentes o crímenes perfectos? Esta es la interrogante en torno a los casos de padre e hijo, familiares de un exfiscal, quienes murieron casi de la misma manera, en la región Lambayeque.

Tal como informó diario Correo en su edición anterior, a pocas horas de celebrarse la Navidad, el prestamista y a la vez comerciante, José Carlos Peña Delgado, de 41 años de edad, perdió la vida de manera trágica, tras supuestamente ser atropellado por varios vehículos o un tráiler que lo dejó totalmente destrozado, en la carretera que une los distritos de Pomalca y Tumán.

Casos en investigación

Lo extraño del caso es que el occiso estuvo disfrutando de la fiesta de promoción de uno de sus menores hijos y nadie se explica en qué momento salió y cómo es que apareció en la vía, a la altura del centro poblado El Chorro de Pomalca, donde finalmente encontró la muerte.

Aún no se sabe si fue asaltado, golpeado y si al estar desorientado lo arrollaron o si le robaron su dinero al ya estar sin vida.

De manera similar, en abril del 2017, su papá José Mauro Peña Pozo (55), también prestamista, presuntamente fue embestido por un vehículo cerca de la Vía de Evitamiento, con la pista que conduce al distrito de San José y no se supo quién fue el culpable.

La Policía al encontrarlo en la pista aún con signos vitales, lo llevó al Hospital Regional Lambayeque, donde el médico de turno reveló que presentaba fuertes golpes en la cabeza, que le ocasionaron un traumatismo encéfalo craneano severo. No resistió más y murió.

En ese entonces, sus familiares aseguraron que le robaron la suma de S/5,000 y un cuaderno de apuntes con los nombres de los deudores. Horas antes también participó de una reunión.