La congresista de Alianza para el Progreso (APP), María Acuña Peralta, afirmó que las tesis de maestría y doctorado, que realizó en la Universidad César Vallejo (UCV), se perdieron a causa de las lluvias que provocó el fenómeno El Niño Costero del 2017.

Esta insólita respuesta fue revelada en un reportaje de Punto Final, donde la hermana de César Acuña no supo responder cuáles fueron los títulos de sus proyectos de investigación y quiénes la asesoraron.

Y aunque resulte más increíble la versión de la desaparición de los textos por efectos del clima cuenta con el respaldo de la UCV. Según el dominical, la universidad les informó que las tesis de Acuña se encontraban en el depósito de su sede en Chiclayo, pero que se perdieron debido a una inundación que afectó sus instalaciones en aquel entonces.

Esta institución privada tampoco ha precisado si dispone de copias en formato digital o en otros archivos.

ALGO NO CUADRA. Dos exfuncionarios del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Lambayeque, que laboraron para esta entidad durante el 2017, no recuerdan que la UCV haya reportado daños de consideración en sus instalaciones a raíz de las fuertes precipitaciones pluviales. “La carretera a Pimentel no está considerada de alto riesgo a comparación de Monsefú, Reque o Chongoyape donde sí hay más peligro. Los daños que se evaluaron fueron mayormente a viviendas y vías de acceso”, declaró un extrabajador, quien también pidió mantener su nombre en reserva.

La explicación de la parlamentaria apepista no es de fiar y el consejero regional de Lambayeque, Julio Sevilla Exebio, brindó algunos argumentos.

“Es poco creíble porque cada tesista presenta cuatro copias, dos se dividen para la Biblioteca General y la de Facultad y las restantes van al Archivo. Desde hace unos quince años todo está digitalizado y siempre hay copias. Por transparencia la universidad debe poner a conocimiento el acta de sustentación para conocer a los jurados; ellos podrían tener copias”, señaló.

Sevilla, quien además es catedrático de Sociología en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, indicó que escribir una tesis requiere de 1 año y medio o más, y que cualquier profesional con postgrado estará abierto a informar sobre el trabajo que realizó con gran esfuerzo.

QUÉ DIJO CÉSAR ACUÑA. El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, apoya el relato de su hermana sobre la pérdida por culpa de las lluvias.

“Si la universidad dice que no lo tienen, tendrán que explicar dónde está ese documento. Recuerden que en Chiclayo hubo bastante lluvias y uno de los afectados fue la universidad”, expresó.

También atribuyó la responsabilidad a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para que pueda brindar las explicaciones.

Cabe indicar que César Acuña y la UCV fueron multados por el Indecopi por el plagio en la tesis doctoral del hoy gobernador regional de La Libertad.

Realizó estudios en las universidades de su familia

María Acuña estudió Derecho en la Universidad Señor de Sipán (USS) y realizó sus postgrado en la UCV, que es de propiedad de César Acuña.

Actualmente, ella dirige la Subcomisión de Acusaciones y es cuestionada por un presunto blindaje a la presidenta Dina Boluarte frente a varias denuncias por corrupción estatal.

VIDEO RECOMENDADO