Los trabajadores de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (EPESEL) acataron un paro, exigiendo la salida del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) debido a “incapacidad de gestión”.

Los manifestantes protestaron en el exterior de la Planta de Epsel, ubicada en la avenida Leguía, donde culparon a OTASS por los constantes colapsos de desagües en varios puntos de Chiclayo y José Leonardo Ortiz que no son resueltos.

Con pancartas en mano y gritando a viva voz: " Fuera OTASS” y “OTASS nunca más”, los trabajadores advirtieron que radicalizarán sus medidas de lucha, pues los funcionarios de dicha entidad no han dado cumplimiento a los pactos colectivos.

“Esperamos desde el 2014 y 2015 el cumplimiento de los pactos colectivos, pero han transcurrido siete años y hasta la fecha no se atendidos. De no ser atendidos, en los próximos días iniciaremos una huelga indefinida porque no podemos esperar más tiempo, son cinco años con OTAAS que hace una gestión pésima, luchamos para que se retire de Lambayeque”, dijo el dirigente Marcos Castañeda.

Precisó que son 19 acuerdos establecidos en pactos colectivos en los que se reconoce beneficios laborales para el personal, pero que no han sido cumplidos.

“Hay desesperación en la economía de la familia de los trabajadores porque los precios de alimentos han subido y hasta el momento no hemos tenido ningún aumento de sueldo. Tampoco cumplen con la promoción interna, sin embargo OTASS sigue enviado gente, mientras que nosotros tener gente que ha fallecido sin ser atendido, jubilados con enfermedades degenerativos que tampoco son atendidos”, acotó.