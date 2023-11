Más de 3500 transportistas que convirtieron sus vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV) en la región Lambayeque, se ven perjudicados debido a que solo existe una estación de servicio que abastece este tipo de combustible.

Es por ello que diariamente, cientos de transportistas forman largas colas en el grifo Primax ubicado en la Vía Evitamiento y prolongación Bolognesi, debiendo esperar por varias horas para poder llenar con GNV sus unidades.

El presidente de la Coordinadora Regional de Transporte Público de Lambayeque, Wilson Míñope, lamentó que el Gobierno haya promocionado el uso de GNV por ser un combustible más limpio, sin haber garantizado su acceso a los hombres del volante.

“En Chiclayo son un promedio de 3500 unidades que están utilizando esta clase de combustible. Hubo una promoción de parte del Gobierno, incluso con bonos, para que los transportistas puedan transformar sus vehículos a GNV. Algunos optaron por sacar su GLP por GNV; pero ahora pierden una a dos horas para abastecer este tipo de combustible, y, esto genera pérdidas económicas sin lugar a dudas”, acotó.

Aunque se anunció otra planta de GNV en la carretera a Reque, esta aún no se concreta, al parecer por trámites administrativos engorrosos por parte del Estado.

“Existen partidas del Ministerio de Energía y Minas, incuso se creó un programa piloto en Cuzco, donde gratuitamente convertían 1000 vehículos a GNV, pero no tiene el impacto porque en diferentes partes del país no se cuenta con las estaciones de servicios. Creemos que no hay política de masificación de este tipo de combustible que, a pesar de ser los productores principales de GNV, no lo tenemos al alcance de todos”, aseveró.

Grifo deja de ofrecer GNV por ordenanza municipal

Miñope Carbajal indicó que la estación de servicio ubicada frente al óvalo Quiñones, en la avenida Salaverry de Chiclayo, también abastecía de GNV; sin embargo, dejó de ofrecer dicho producto.

Esto, debido a que durante la gestión del alcalde Marcos Gasco, el Concejo Provincial de Chiclayo aprobó la ordenanza N° 07 – 2019 que prohíbe el acceso de transporte pesado a la ciudad.

“Conversé con el propietario Casinelli y me dice que ningún camión repartidor de cisternas que pesan por arriba de 30 toneladas pueden ingresar, debido a la ordenanza municipal, ni siquiera de noche porque la municipalidad no les da permiso, entonces ya no venden ese tipo de combustible”, dijo.

El dirigente lamentó que siendo la primera planta que abastecía GNV en Chiclayo, la cual cuenta con todos sus implementos, ahora ya no pueda vender dicho combustible, pues está ubicada en el cuadrante que prohíbe la ordenanza. Lo que es peor, la actual gestión edil no tiene voluntad de modificarla.

“Imagine cómo es la situación que genera el propio Estado a través de las autoridades locales y autoridades nacionales que no hacen nada por solucionar”, refirió.

Se necesitan como mínimo 4 a 5 estaciones de GNV porque un taxista o colectivo tiene que hacer dos abastecimientos al día para seguir circulando, pues no les resulta rentable utilizar el combustible matriz (gasolina). Ayer se observó una fila inmensa de carros en el grifo Primax, donde los choferes dijeron que llevaban 3 horas esperando.

