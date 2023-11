El pasado 7 de setiembre, el gobernador regional de Lambayequ, Jorge Pérez Flores, hizo entrega de 27 camionetas a la Policía Nacional, en un acto público que contó con la presencia del ministro del Interior, Vicente Romero; sin embargo hasta la fecha, estas unidades aún no son utilizadas para combatir la delincuencia.

Entrega de vehículos hace dos meses, pero se empolvan en el GORE.

Es por eso que, en la sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), el jefe de la II Macro Región Policial, general PNP, Luis Lazo Fernández, aprovechó la ocasión para describir el problema y pedirle al gobernador que exija al proveedor una solución.

La autoridad policial expresó su incomodidad pues a pesar de no ser parte del contrato entre el Gobierno Regional de Lambayeque (GORE) y el Grupo Pana (proveedor), la Policía Nacional se encuentra asumiendo trámites engorrosos ocasionados porque el proveedor decidió hacer el trámite en la Sunarp – Lima.

“Hemos solicitado que el expediente sea trasladado a Sunarp – Chiclayo, no lo ha hecho y todo el trámite continúa en Lima. Hay un registrador que sí ha pasado conforme 3 camionetas; pero 24 han sido observadas por otros registradores y las observaciones no son las mismas, cada registrador nos solicita documentos diferentes, siendo los expedientes los mismos, similar, solo cambia el numero de camioneta”, manifestó.

Es por ello que ante la anunciada compra de otros 123 patrulleros para la PNP, el general Luis Lazo le pidió al gobernador no repetir el mismo problema. “Son cerca de dos meses y no tenemos todavía la formalización para que los 27 patrulleros puedan salir a las calles, por eso solicitaría que el próximo lote se nos haga entrega cuando esté todo debidamente saneado con placas. Es la responsabilidad del proveedor hacernos entrega para que una vez recibidos, inmediatamente la Policía Nacional realice el trámite del combustible y puedan salir a las calles a prestar el servicio”, manifestó.

GOBERNADOR JORGE PÉREZ CONTRAATACA

A su turno, el gobernador expresó su disconformidad con la actitud del general, pues consideró que debió llamarlo por teléfono y no revelar el problema en público. “El GORE siempre está predispuesto a apoyar, usted tiene mi teléfono, hablamos de manera directa, pero no esperar una reunión de estas para que usted me diga que es lo que necesita”, dijo notoriamente fastidiado.

Incluso, indicó que como gobernador debe preocuparse en invertir S/ 760 millones de presupuesto y no solo S/ 30 millones en la compra de patrulleros, por lo que no puede estar abocado a solucionar todo tipo de problema.

“Se tiene que informar al ministro del interior y pedirle que hable con su par, el ministro de Justicia, de la que depende Sunarp. Yo soluciono así las cosas, yo no voy a estar hablando con un registrador que no entiende la situación”, aseveró.

TITULAR DEL PODER JUDICIAL LES PIDE COMUNICACIÓN

De las autoridades que integra el CORESEC, estuvo presente en la sesión, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el juez superior Edilberto Rodríguez Tanta, quien expresó su perspicaz punto de vista.

“Me parece que deben mantener comunicación porque esos ruidos hacia afuera nos hacen daño como autoridades y nos muestra como culpables, mientras se hace una gestión”, manifestó.

Asimismo, indicó que si el contrato entre el GORE y el Grupo Pana señala que es dicha empresa la obligada a realizar el registro y entregar las placas y tarjetas de propiedad, deberá cumplir.

“Me parece, general y gobernador, que es un tema que deben dar por superado y trabajar en conjunto, porque hay cosas que a nosotros nos saca de contexto: cómo es que la empresa pretenda inscribirlos en Lima cuando son bienes de acá. Cómo es posible que los registradores tengan diferentes opiniones, no entienden de la necesidad de nosotros, esos patrulleros deben estar en las calles”, dijo

Ante este problema, el gobernador solicitó la participación de los funcionarios del área de contrataciones; sin embargo, la respuesta lo habría dejado más ofuscado. “Los registradores mismos de Sunarp Chiclayo nos dieron las recomendaciones que eran más simples y sencillas, pero el Grupo Pana que también fue parte del proceso (de licitación) de las 123 camionetas que no ganó (la buena pro), pretendería hacernos quedar mal como GORE, y a manera de capricho hacen ellos los tramites en Lima, esa es mi lectura”, señaló el funcionario.





