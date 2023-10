La discoteca La Esquina Restobar fue clausurada una vez más. Esta medida fue ejecutada por personal de Fiscalización y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) la noche del último jueves.

Esta decisión llega luego de que diario Correo propaló (en su página de Facebook Correo Lambayeque) un video donde se observa a clientes de este local enfrascados en una fuerte pelea. Asimismo, en el registro se escucha que una persona realiza dos disparos al aire para dispersar a quienes estaban agrediéndose en la puerta de ingreso.

Lo sucedido bien podría evidenciar que dicho recinto se ha vuelto inseguro, pero determinarlo es una tarea que le corresponde a otra autoridad.

operativo. Pese a que el personal de La Esquina afirmaba contar con documentación para seguir abriendo sus puertas, ello fue desmentido por los fiscalizadores de la MPCh.

Las áreas municipales de Fiscalización y Seguridad Ciudadana, con apoyo de la Comisaría PNP del Norte y el Ministerio Público, acudieron hasta el establecimiento, ubicado en la avenida José Leonardo Ortiz, para verificar las actuales condiciones de funcionamiento.

Es así que se determinó que no contaba con ningún tipo de licencia para la organización de bailes y conciertos.

Esta empresa ha realizado el trámite para conseguir la autorización, pero hasta la fecha no consigue el visto bueno de la comuna.

Los fiscalizadores señalaron que los encargados no mostraron ningún permiso municipal, ni trámite en curso para ello, por lo que con apoyo de agentes policiales se retiró a las personas del interior del local y se procedió al cierre.

Mientras los propietarios no logren cumplir con las reglas, no podrán abrir para recepcionar eventos masivos.

Discoteca es la segunda vez que es clausurada

Este es la segunda vez que esta discoteca es clausurada. En mayo se impuso similar sanción en razón a la falta de permisos, pero esperaron un tiempo y volvieron a lo mismo. Sospechosamente desde ese entonces venía funcionando con total normalidad sin que la MPCh, la Fiscalía y Policía actúen. Es recién que tras la difusión de un nuevo video donde se evidencias peleas y balacera en sus exteriores se toman cartas en el asunto.

Hasta el cierre de la presente edición, la cuenta de Facebook de La Esquina promocionaba conciertos de cumbia para este fin de semana. Incluso, ayer temprano, usuarios de redes sociales captaron en una foto como un camión abastecedor dejaba cajas de cerveza en el local.

La empresa emitió un comunicado, mediante el cual culpan a la prensa por haber difundido el video de una pelea que se produjo hace meses atrás y afirman que existe una campaña de manipulación para afectar la imagen de este negocio.

Pero no responden por qué hasta la fecha no cuentan con los permisos que establece la municipalidad y por qué no han regulado el ruido que generan sus eventos, que es el principal motivo por el cual han sido fiscalizados, dadas las quejas de los vecinos, en más de una oportunidad.

Finalmente, Correo informa que tras la difusión del video, una persona se comunicó telefónicamente con este medio y se identificó como Raúl Flores, con la intención de querer “arreglar” para retirar el material audiovisual a cambio de publicidad. Esto fue rechazado y se le dio la oportunidad de dar su descargo, pero evitó hacerlo.

