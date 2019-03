Abogada que agredió a policía, maltrata a su hijo de 4 años

Síguenos en Facebook

Hace más de 2 semanas se viralizó un video donde se puede ver a un grupo de jóvenes en estado de ebriedad perder el control y lanzar insultos racistas a un policía en la puerta de la comisaría de La Punta, Callao.

La mujer que agredió al policía, la abogada Giordana Lostaunau Tragodara, aparte de enfrentar una investigación por sus violentos actos, su exesposo, Jesús Constantini, revela que su carácter violento también viene afectando a su hijito de tan solo 4 años de edad, de quien ella tiene la tenencia.

"Es una persona agresiva que le puede enseñar a mi hijo a ser agresivo porque lo agrede", declaró al programa Panorama.

"Por lo que tengo entendido ella no estaba ebria en ese momento (al momento de agredir a los policías), estaba con cero alcohol en la sangre. Una persona que está en todos sus sentidos y hace eso es una persona súper agresiva", añadió.

Constantini contó que su hijo está en una situación de abandono y que cuando tuvo lugar el episodio de violencia que protagonizó su exesposa, el menor se quedó con el padre de su nueva pareja. Ni siquiera la madre de Giordana Lostaunau sabía dónde estaba el pequeño, según una llamada que le hace a la abuela paterna del niño.

Jesús Constantini y Giordana Lostaunau se casaron muy jóvenes, cuando él tenía 18 años y ella 17. Duraron 4 años hasta que se divorciaron. "Ella me golpeaba. Yo guardaba la compostura, me iba, salía, para evitar las agresiones", contó.

Durante el primer año que pasaron separados, el menor se quedó a cargo de su papá, según él, porque Giordana Lostaunau prefirió no perder su vida nocturna. "Yo me hice cargo, matriculé a mi hijo en el nido, me hice responsable. Ella lo buscaba muy poco, a insistencia de nosotros", reveló.

Durante casi un año el niño estuvo bajo la tutela de su padre hasta que tuvo que viajar a provincia para enterrar a su abuela y dejó al menor a cargo de su madre, momento que ella aprovechó para tramitar formalmente la tenencia. Jesús Constantini no se asesoró bien y firmó una conciliación donde le entregó la patria potestad del niño.

La familia de Jesús Constantini abrió un proceso contra Giordana Lostaunau en la Demuna de La Punta. La propia madre de la agresora dijo a la psicóloga que su hija golpeaba al bebé, aunque luego no quiso firmar su declaración.

De momento, el niño está en manos de su padre esperando conciliar con Giordana Lostaunau para acordar la tenencia compartida.