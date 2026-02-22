El abogado Jefferson Moreno salió a pronunciarse este sábado sobre el estado en que se encontraba su defendido, Adrián Villar, al momento de atropellar a la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano Noguera en San Isidro. El jurista fue enfático en descartar que el conductor haya ingerido alcohol antes del accidente que cobró la vida de la joven deportista.

“Lo que te puedo decir es que no se encontraba en estado de ebriedad, eso está absolutamente descartado. Él se presentó dentro de la flagrancia, eso te lo puedo asegurar”, declaró el letrado.

Sin embargo, Moreno admitió que la prueba de dosaje etílico no se realizó bajo el protocolo policial inmediato, sino en una clínica, lo que ha generado cuestionamientos sobre la validez y las condiciones del examen.

El joven de 21 años no se detuvo tras el impacto y abandonó el lugar, situación que fue captada por cámaras de seguridad de la zona y que derivó en una intensa presión mediática y pública sobre las autoridades. Fue a partir de esas imágenes que el conductor fue identificado, y según su defensa, se presentó voluntariamente ante las instancias correspondientes para someterse a las pericias necesarias.

Moreno subrayó que tan pronto tomaron conocimiento de la situación, condujeron al joven ante las autoridades y que todo el proceso se desarrolló sin ningún tipo de manipulación. El abogado reiteró que la participación de su cliente en la investigación se llevó a cabo conforme a los procedimientos establecidos y con plena disposición ante los organismos de justicia.

La fuga del conductor tras el atropello generó interrogantes sobre los motivos por los que no prestó auxilio a la víctima en los momentos inmediatos al accidente. Ante esas preguntas, Moreno optó por no dar explicaciones y reservó los detalles para la declaración formal ante las autoridades.

“Esas explicaciones hay que darlas en la hora de la tarde, solo quiero transmitir la predisposición de aportar a la investigación”, indicó. El letrado dejó en claro que cualquier información adicional sobre el caso será brindada exclusivamente a las instancias competentes, descartando pronunciarse públicamente más allá de los hechos ya confirmados.

Colaboración con la Fiscalía

La defensa anunció que Villar asumirá la responsabilidad que le corresponda dentro del proceso legal y que colaborará con la Fiscalía para esclarecer todas las circunstancias que rodearon el siniestro. Moreno enfatizó que la prioridad de su parte es que la investigación avance de manera transparente y sin obstáculos.

El caso mantiene en vilo a la opinión pública, que exige justicia por la muerte de Lizeth Marzano Noguera, figura destacada del deporte nacional cuyo fallecimiento generó una ola de indignación en todo el país.