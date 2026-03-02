El abogado César Nakasaki Seminario sostuvo que a su patrocinado, Adrián Villar, debería imponérsele una pena suspendida —que evitaría su ingreso a prisión— porque “ha reconocido su responsabilidad” en el atropello que provocó la muerte de Lizeth Marzano.

Adrián Villar enfrenta un pedido de nueve meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito ocurrido la noche del 17 de febrero en el distrito de San Isidro, hecho en el que Marzano Noguera, falleció durante la madrugada del 18 de febrero.

“Nuestro patrocinado, reconoce su responsabilidad y en esos términos esperamos que sea un pronunciamiento final [...] Lo que establece el Código Penal es que en homicidio culposo va de 4 a 8 años. Han puesto una sola agravante, así que vas de 4 años a 4 años, 6 meses con 25 días, a lo cual se le debería sumar un año por la fuga de accidente de tránsito. Mi patrocinado, con la defensa anterior dijo: ‘yo reconozco y confieso los hechos guardaré silencio hasta que se abra el proceso’. La pena debería ser suspendida, la regla del Código [Penal] y de la Corte Suprema es que no se debería dictar una prisión preventiva”, expresó César Nakazaki Seminario a RPP.

“Pena suspendida es que te declararon culpable, pero no entras a la cárcel. Tienes que cumplir con una indemnización que sea el monto que determina el juez o el que impacte en las partes. Tienes que cumplir una serie de reglas de conducta que si tú incumples, dos veces te mandan a la cárcel a cumplir el tiempo que te corresponde por la sentencia”, agregó Nakasaki Seminario, hijo de César Nakasaki.

Asimismo, el letrado explicó que marcos de edad que pueden influir en la determinación de una pena. “De 18 a 21, media pena; de 21 a 25 la posibilidad de que te suspenda en la pena si es que es menor a ocho años; de 25 a 65 cumples pena completa, y de 65 para arriba una media pena”.

Indicó además que el pedido formulado responde a “lo que la ley dice y es lo que como defensa estamos buscando desde el día uno”. Añadió que, si se llegara a imponer una pena suspendida y ello genera indignación pública, dicha reacción “debería generar [hacia] la ley [de] quien la propuso”.

“El abogado de la familia [de Lizeth Marzano] debería haberles explicado cuáles son los resultados legales posibles. Yo no digo que va a ser 100% pena suspendida. Yo lo que estoy señalando es la tendencia y las posibilidades legales, pero es para la prisión preventiva. Si el juez estima que no se dan los requisitos para suspender en el momento que tiene que sentenciar, bueno, le dará efectiva. Pero si la posibilidad de suspenderse existe, la prisión preventiva no corresponde”, sostuvo Nakazaki Seminario.