El abogado Elio Riera informó que su patrocinada, la periodista Marisel Linares, estaría recibiendo amenazas en el marco de las investigaciones por el caso de la deportista Lizeth Marzano. Ante este escenario, solicitó que la declaración de su defendida se realice de manera virtual para resguardar su seguridad.

El pedido fue presentado ante el Ministerio Público durante una diligencia realizada en la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito, ubicada en el distrito de La Victoria. Según la defensa, la solicitud busca evitar una exposición innecesaria mientras se desarrollan las pesquisas.

De acuerdo con lo señalado por Riera, Linares viene recibiendo mensajes intimidatorios desde distintos números telefónicos. Esta situación fue puesta en conocimiento de las autoridades como sustento para modificar la modalidad de su comparecencia.

El requerimiento se presentó a un día de la citación programada para este martes 3 de marzo desde las 9 de la mañana. La diligencia forma parte de las investigaciones para esclarecer el fallecimiento de Lizeth Marzano, en las que la periodista ha sido incluida por la Fiscalía por el presunto delito de encubrimiento.

Además de la declaración virtual, la defensa solicitó que las próximas citaciones se desarrollen en las inmediaciones de una sede fiscal. El objetivo, según explicó, es reducir cualquier riesgo contra la integridad de su patrocinada durante el proceso.

En ese contexto, el abogado buscó deslindar responsabilidades penales respecto a su defendida. Por ello, indicó que acudirá a las diligencias únicamente para responder por los actos que son materia de investigación.

Sustento de la solicitud

Al profundizar en los motivos del pedido, Riera sostuvo que existen elementos suficientes para justificar la medida solicitada.

“Hay que dejar en cuenta algo muy importante aquí la señorita Marisel Linares no ha cometido ningún delito, no ha encubierto a ninguna persona. Declarará en función a los actos por los que está siendo convocada y en efecto existen amenazas contra su vida las cuales generan un motivo suficiente para pedir que sea virtual (la declaración)”, indicó.

Finalmente, el abogado señaló que ya se han presentado documentos que acreditarían las amenazas denunciadas. Consideró que estos hechos podrían poner en riesgo la integridad de su defendida si no se adoptan medidas de protección adecuadas.