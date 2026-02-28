Este sábado, Percy Sampén, defensa de la periodista Marisel Linares, aclaró que la notaría Carpio Vélez nunca calificó de falso el documento de donación del vehículo usado en el atropello a Lizeth Marzano. El letrado enfatizó que el sello notarial presente en el papel es completamente válido.

Wilber Medina, abogado relacionado con Adrián Villar, difundió el viernes un documento en redes sociales. El papel supuestamente acredita la donación del vehículo desde Marisel Linares hacia Villar fechada el 18 de septiembre.

El archivo lleva un sello de recibido emitido por la notaría Carpio Vélez. Horas después la institución emitió su pronunciamiento oficial sobre el caso.

Respuesta oficial de la notaría

La notaría Carpio Vélez informó que no existe en su registro escritura pública ni acta de transferencia vehicular. No obra en nuestro archivo escritura pública o acta de transferencia entre Linares y Villar donde se esté entregando la propiedad a título gratuito u oneroso del vehículo.

El comunicado también niega comprobantes de pago a nombre de las partes involucradas.

Tampoco consta en nuestro sistema electrónico de comprobantes de pago factura o boleta emitida a nombre de las personas Marisel Linares Chávez o Adrián Villar Chirinos. Asimismo, no constan consultas biométricas en Reniec.

Defensa de la periodista

Percy Sampén defendió la autenticidad del documento este sábado ante las declaraciones de la notaría. El documento tiene un sello notarial, un sello válido, que la notaría en ningún momento ha desmentido o ha dicho que ese documento es falso. Al contrario, simplemente ha dicho que se trata de un acto que no ha sido elevado a escritura pública, lo cual es correcto.

El abogado calificó la observación notarial como mera formalidad administrativa pendiente. Nosotros negamos que haya habido algún tipo de contradicción en función que haya sido citada dentro de este proceso. Ella está dando toda la información correspondiente en función a lo que ella tiene a la mano.

La unidad de placa C4L-243 quedó registrada a nombre de Marisel Linares según sus propias declaraciones públicas. Adrián Villar conducía ese mismo automóvil cuando ocurrió el accidente fatal contra Lizeth Marzano.

La periodista emitió comunicado al día siguiente de los hechos reconociendo la titularidad del vehículo. La aclaración buscaba contextualizar su relación con el caso desde el inicio de la investigación.

Investigación

La Policía Nacional mantiene a Adrián Villar bajo detención preliminar desde el jueves pasado. La medida de 72 horas vence cerca de las 3 a.m. del domingo próximo.

El Ministerio Público evalúa solicitar prisión preventiva antes del plazo límite establecido. El jven de 21 años enfrenta cargos por homicidio culposo, omisión de auxilio y fuga del lugar del accidente.

Varios testigos clave acudieron este sábado a la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito en La Victoria. Juan Montenegro, padre de la expareja de Villar, rindió declaración a las 8:30 a.m.

Francesca Montenegro, expareja directa del investigado, estaba citada para las 11:00 a.m. del mismo día. Marisel Linares tiene programada su manifestación para el martes 3 de marzo ante las autoridades.