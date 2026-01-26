El choque de un ómnibus del Metropolitano contra un muro de concreto de la Estación México, en el distrito de La Victoria, dejó 35 personas heridas, entre leves y moderadas, la mañana de este lunes.

De acuerdo con el reporte oficial del jefe de la emergencia, Haddad Erquinigo, de la Bomba Salvadora Lima, ninguno de los pasajeros presenta lesiones de gravedad, pese a la magnitud del impacto ocurrido alrededor de las 6:55 a. m., en plena hora punta.

Lista de hospitales y clínicas que recibieron a los heridos

Los usuarios afectados fueron evacuados y atendidos por distintas entidades de respuesta rápida, siendo derivados a los siguientes centros de salud:

15 heridos leves trasladados por la Policía Nacional del Perú a los hospitales Hospital Casimiro Ulloa y Hospital Arzobispo Loayza

trasladados por la a los hospitales 2 heridos evacuados por ambulancias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú hacia la Clínica Javier Prado

evacuados por ambulancias del hacia la 3 heridos derivados a la Clínica Internacional del Centro de Lima

derivados a la del Centro de Lima 5 heridos trasladados por ambulancias del SAMU a diversos nosocomios de Lima Centro

Atención adicional de EsSalud

Posteriormente, el Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que una de sus ambulancias evacuó a uno de los heridos hacia el Hospital de la Fuerza Aérea del Perú, mientras que otra unidad permanece en alerta en la zona del accidente.

Conductor también resultó herido

Entre los lesionados figura el conductor del bus, quien recibió primeros auxilios dentro de la unidad siniestrada. Su identidad no fue revelada por las autoridades.

Los bomberos aseguraron además la escena del accidente debido a que el vehículo opera a gas, descartando cualquier fuga tras la inspección técnica.