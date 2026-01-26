El accidente de un bus del Metropolitano contra la base del Puente México, en la Vía Expresa, dejó 35 personas heridas y generó serias consecuencias en el servicio de transporte público.

El impacto no solo provocó lesiones entre los pasajeros, sino también demoras prolongadas que se sintieron con mayor intensidad en la Estación Naranjal, uno de los principales terminales del sistema.

Estación Naranjal colapsa en hora punta

Según informó Exitosa Noticias, largas colas se registran en la estación Naranjal, en Independencia. Situación que ha generando malestar entre los pasajeros.

A la demora en la llegada de los buses se sumó una sensación térmica cercana a los 28 grados, lo que agravó la incomodidad de quienes esperaban movilizarse hacia distintos puntos de Lima. Aunque las unidades arribaban de forma gradual, no eran suficientes para cubrir la alta demanda.

Cierran tramo de la Vía Expresa tras el impacto

Tras conocerse el accidente, Exitosa también acudió al lugar del choque para recabar mayores detalles. De acuerdo con lo observado, varios pasajeros salieron despedidos al momento del impacto, resultando algunos con heridas de consideración.

Como medida de seguridad, se dispuso el cierre de un tramo de la Vía Expresa, lo que incrementó la congestión vehicular y afectó aún más el tránsito en la capital.