Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada en la bajada Balta, en la Costa Verde, dejó una persona herida tras la colisión entre una motocicleta y una mototaxi, en el distrito limeño de Miraflores.

El impacto activó la respuesta del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, cuyos efectivos brindaron atención inmediata al lesionado en el lugar del siniestro.

Serenazgo reporta presuntos piques ilegales

Según informó Panamericana, la víctima se desplazaba en una motocicleta junto a otros conductores de vehículos similares cuando ocurrió el accidente.

Los agentes municipales indicaron que en ese tramo de la vía se habrían venido realizando presuntas carreras clandestinas, conocidas como piques ilegales, en las que habrían participado tanto motociclistas como mototaxistas.

Conductores abandonaron la zona tras el impacto

Serenazgo detectó la presencia de al menos seis mototaxis antes del choque. No obstante, tras el accidente, los conductores de estos vehículos menores se retiraron del lugar, lo que dificulta la identificación inmediata de los involucrados.

Las cámaras de videovigilancia de la zona serán determinantes para establecer si efectivamente se trató de una competencia ilegal.

Policía investiga las circunstancias del accidente

El herido fue trasladado en una ambulancia a una clínica cercana, debido a las múltiples lesiones que presentaba.

En paralelo, la Policía Nacional del Perú (PNP) inició las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente, determinar responsabilidades y recoger los testimonios de los acompañantes del motociclista.