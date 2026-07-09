Tres suboficiales de la Policía Nacional del Perú fueron detenidos por su presunta participación en un caso de secuestro y extorsión ocurrido en el distrito limeño del Rímac.

Los agentes son investigados por presuntamente retener a un ciudadano y exigirle inicialmente 40 mil soles para no incriminarlo con armas, droga y explosivos . La víctima solo logró entregar 4,200 soles.

De acuerdo a la Unidad de Investigación de América Noticias, el hecho ocurrió el pasado 27 de junio, cuando agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) frustraron el secuestro tras una persecución y un intercambio de disparos en las inmediaciones del club de tiro El Revólver.

En medio de la balacera, la víctima consiguió escapar del vehículo en el que era retenida.

Según la denuncia, el hombre fue amenazado con un arma de fuego y obligado a subir a un automóvil, donde los presuntos delincuentes le aseguraron que existía una investigación en su contra por fraude cibernético. Bajo esa amenaza, le exigieron el pago del dinero para evitar ser incriminado.

En su manifestación el ciudadano indicó que los agentes le dijeron que “ existía una investigación en su contra por fraude cibernético y que si no pagaba 40 mil soles lo incriminarían colocándole granadas de guerra, armas de fuego, municiones y droga”.

Las investigaciones permitieron ubicar el vehículo utilizado en el hecho en un taller del distrito de San Juan de Lurigancho. El auto presentaba impactos de bala y estaba registrado a nombre de Randy Cabanillas Campos, uno de los detenidos y suboficial de la Unidad Motorizada Los Halcones.

Junto a Cabanillas también fueron capturados los suboficiales Fernando Bances Quicaño, quien prestaba servicio en Los Halcones, y Kairon Bustamante Pianetti, asignado a la Base Norte de la División de Extorsiones. Los tres permanecen detenidos y la Fiscalía los investiga por los presuntos delitos de extorsión y banda criminal.

Policías acusados de presunta extorsión. (Foto: Captura América Noticias)