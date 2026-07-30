La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo público para designar a los responsables de conducir las elecciones regionales y municipales el 4 de octubre del 2026.

La entidad informó que en la región Moquegua se habilitarán 572 mesas de sufragio, por lo que fueron sorteados 5,148 ciudadanos para ejercer como miembros de mesa, entre titulares y suplentes.

Link para verificar

El organismo electoral ha publicado la relación de miembros de mesa físicamente en lugares de alta concurrencia y en el portal institucional de cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio a fin de que sean revisados por los ciudadanos y personeros de organizaciones políticas, quienes también podrán formular tachas contra los posibles miembros de mesa.

Las eventuales tachas se presentarán en las oficinas descentralizadas dentro de los siguientes tres días hábiles contados a partir de la publicación. Asimismo, se programó dos jornadas presenciales de capacitación para miembros de mesa los domingos 20 y 27 de septiembre de 2026 para el correcto desempeño durante la instalación de las mesas de sufragio, el sufragio y el escrutinio.