La inseguridad sigue golpeando con fuerza a San Juan de Lurigancho. Un adolescente de apenas 14 años fue baleado por tres sujetos armados, quienes lo interceptaron en el jirón Río Marañón, ubicado en el asentamiento humano Jesús Oropeza Chonta, la noche del sábado.

Cámaras de videovigilancia, a las que accedió RPP, captaron el momento en que la víctima, acompañada por otro hombre, fue abordada por tres atacantes que le dispararon cerca de diez veces, dejándolo gravemente herido. Su acompañante logró escapar, al igual que los agresores.

El menor quedó tendido en el suelo y fue auxiliado por vecinos, quienes expresaron su indignación ante la falta de presencia policial en el área, a pesar del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y Callao.

“Yo me siento desprotegido. Me parece que no toman interés del asunto (…) hay ausencia de las autoridades”, comentó un vecino. Otra vecina agregó: “El alcalde ha tomado la recuperación con los serenos, con la Policía, pero por este lado no vienen”.

