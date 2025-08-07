Un adolescente de 16 años permanece desaparecido desde la tarde del miércoles, luego de ingresar al mar en la playa Costa Azul, en el distrito de Ventanilla, Callao. El joven se lanzó al agua junto a un amigo con la intención de llegar a un barco anclado a unos 35 metros de la orilla, pero solo uno de ellos logró regresar a la playa.

Según relató el padre del menor, Guido Escobedo Flores, su hijo llegó al lugar acompañado de otros tres adolescentes. Hasta el momento, han transcurrido más de 12 horas desde su desaparición, y la familia continúa buscándolo por su propia cuenta.

“Lo que me dicen es que estaba ahí pidiendo auxilio, que la mano se le veía y no había ningún salvavidas. La Marina de Guerra tiene buzos, tiene todo, yo creo que ellos deben sacar el cuerpo”, declaró Escobedo a RPP.

Desde primeras horas de este jueves, el padre y otros familiares recorren la playa Costa Azul, intentando localizar al menor. Paralelamente, han solicitado formalmente a la Marina de Guerra del Perú que despliegue un equipo de búsqueda con buzos especializados.

En la vivienda del adolescente, la familia ha iniciado una vigilia simbólica con algunas de sus pertenencias personales, como una pequeña guitarra y la bicicleta con la que llegó a la playa.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes respecto a la solicitud de búsqueda. La comunidad de Ventanilla se mantiene en expectativa y solidaridad con los familiares del menor.